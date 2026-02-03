Čuvajte ljude koji vjeruju u snove!

Nitko nikada nije zadužio Hrvatsku kao što su to učinili hrvatski sportaši, koji su od prvih dana samostalnosti do danas osvajali europske, svjetske i olimpijske medalje, što je za jednu malu državu poput Hrvatske, u odnosu na broj stanovnika, svjetski raritet vrijedan divljenja.

Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez hrvatskih branitelja, zahvaljujući kojima imamo slobodnu Hrvatsku. Upravo tu leži jedan od ključnih razloga naših sportskih uspjeha – u prkosu, inatu, ponosu, poniznosti i zahvalnosti.

Sportaši kao najveći hrvatski brend

Sportaši su naš najveći brend, međunarodni i prepoznatljiv, kojemu ne može parirati niti jedan političar, niti mu stati uz bok.

Doslovno je patetično koliko određeni politički krugovi, uz podršku pojedinih medija, pokušavaju od svakog reprezentativnog uspjeha naših sportaša stvoriti stigmu nacionalizma ili fašizma (što je trenutačno izrazito u modi), te ih ocrniti, osporiti im uspjehe ili čak poželjeti da izgube.

Smatram da takvi ljudi dijelom još uvijek žive u okovima prošlosti propale bivše države, frustrirani zbog svega i svačega.

O huliganima i pojedincima sklonima devijacijama u sportu deplasirano je uopće pisati. Bilo ih je i bit će ih u svakom društvu, pa i u najuređenijim sustavima svijeta. Samo neka ih je što manje, jer sportu i društvu u cjelini nanose veliku štetu.

Medalje koje Hrvatsku svrstavaju u svjetski vrh

Točan broj medalja na svim svjetskim i europskim prvenstvima u svim sportovima mjeri se u tisućama, no posebno se ističu najpopularniji momčadski sportovi:

Nogomet – tri medalje na Svjetskim prvenstvima (srebro 2018., bronce 1998. i 2022.) te srebro u Ligi nacija 2023.

– tri medalje na (srebro 2018., bronce 1998. i 2022.) te Rukomet – ukupno 16 medalja s velikih natjecanja, uključujući broncu na Europskom prvenstvu 2026. Na svjetskim prvenstvima jedno zlato (2003.), tri srebra i jednu broncu.

– ukupno s velikih natjecanja, uključujući Na svjetskim prvenstvima jedno zlato (2003.), tri srebra i jednu broncu. Vaterpolo – jedna od najtrofejnijih reprezentacija, s naslovima svjetskih i europskih prvaka, uključujući zlato na SP-u 2024.

Hrvatska se s pravom smatra sportskim fenomenom, jer se prema broju osvojenih olimpijskih medalja po glavi stanovnika redovito svrstava u sam svjetski vrh.

Sport kao identitet, promocija i društvena snaga

Uspjesi hrvatskih sportaša imaju ključnu ulogu u oblikovanju nacionalnog identiteta, globalnoj promociji zemlje te gospodarskom rastu.

Hrvatska se u svijetu percipira kao „sportski fenomen“, a sportaši su se pokazali kao najučinkovitiji ambasadori koji su državu pretvorili u snažan međunarodni brand.

Najveća vrijednost sportskih uspjeha leži u međunarodnoj promidžbi i brendiranju, jer izravno utječu na prepoznatljivost Hrvatske. Prema službenim stavovima, svaki sportski uspjeh predstavlja promidžbu cijele države, jačajući njezin ugled i vidljivost na globalnoj mapi.

Jednako je mjerljiv i gospodarski i turistički učinak. Postoji snažna korelacija između vrhunskih sportskih rezultata i privlačnosti Hrvatske kao turističke destinacije. U 2025. godini zabilježen je rekordan broj od 110 milijuna noćenja, što se djelomično pripisuje sinergiji sporta i turizma.

Veliki sportski rezultati potiču nacionalni ponos i zajedništvo, a istodobno motiviraju djecu i mlade na bavljenje sportom, što je ključno za zdravlje nacije i budućnost sportskog sustava.

I državne institucije sve više prepoznaju sport kao alat diplomacije, pa su potpisani brojni sporazumi sa sportskim savezima radi jačanja ugleda Hrvatske u inozemstvu.

Puna podrška našim rukometašima, nogometašima i svim sportašima koji ponosno nose Domovinu u srcu i bore se za nju na sportskim borilištima.

Postoje i oni koji su jalni na nacionalne uspjehe naših reprezentacija, no njih prije svega treba žaliti, jer benefiti sportskih uspjeha daleko nadilaze mržnju onih koji ih ne vole.

Posebno smatram zločestim da se svakoga tko zapjeva domoljubnu pjesmu, bez ikakvih negativnih konotacija, proglašava fašistom. To je oblik toksične medijske manipulacije.

Nisam fašist, ne vrijeđam druge, volim svoje, poštujem tuđe i navijam za svoje.

Onaj tko nikada nije bio sportaš teško može razumjeti da ne postoji veća strast i ponos od borbe pod hrvatskim stijegom. Mogao bih, jednako zločesto, reći da su upravo takvi kritičari moderni hibridni fašisti svakodnevice, ali neću.

Sport ne znači da će svako dijete postati šampion, ali znači da će steći radnu etiku, empatiju i osjećaj pripadnosti zajednici. To je najveća vrijednost svih ovih medalja.

Takav je i rezultat naših rukometaša, koji su se fantastično borili za Domovinu.

Dragi političari i kvazipolitičari – ugledajte se u njih.

Naši sportaši su vrijednost kojoj nemate pravo nametati zabrane, isključivost ni diktate. Ta vremena su prošla.

Zato što su bolji od vas.

I za kraj, citat koji je napisao Mario Žuvela:

„Čuvajte ove ljude! Oni su pokazali što znači boriti se. Što znači vjerovati u sebe. I kada malo tko vjeruje u tebe. Čuvajte ljude koji vjeruju u snove i znaju da nema poraza dok vjeruješ u njih. Jer su snovi veći od svih nas. Na koncu, nije bitno mjesto na postolju. Nije bitna ni medalja. Bitno je pogledati iza sebe i shvatiti koliki si put prevalio. Koliko je bilo onih malih pobjeda svakog dana kada je boljelo, a nisi odustao.“