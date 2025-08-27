CURE IZ STORIJE DIO LIPE ŠTORIJE: Osvojile Uefin razvojni turnir bez poraza

Hrvatska ženska reprezentacija do 15 godina osvojila je Uefin razvojni turnir koji se igrao u Ivanić-Gradu. Izabranice Božidara Miletića upisale su tri pobjede – nakon slavlja nad Izrealom i nad Gruzijom istim rezultatom 4:0, Hrvatska je bila bolja i od Bosne i Hercegovine rezultatom 5:2 i time osvojila turnir bez poraza uz samo dva primljena gola.

Dvije od dvadeset cura članice su ŽNK Storia iz Splita - Lucija Noa Drača i Danijela Pavlinušić. Izuzevši fanstastičan uspjeh na turniru, reprezentativke iz Storije otići će u njemački Schalke 04 s kojim imaju klupsku suradnju.

ŽNK Storia nastala je nakon što su trener Teo Kardum i trenerica Tamara Benković odlučili krenuti novim putem i osnovati novi ženski nogometni klub u Splitu. Storia je klub koji od početka svog postojanja okuplja sve dobne kategorije, od najmlađih do seniorki, s jasnim ciljem: razvijati ljubav prema nogometu i izboriti mjesto u prvoj ligi.