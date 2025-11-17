Cure detalji zločina u Mostaru: Ubojica je sin poznatog nogometaša

U Mostaru je 33-godišnji Anis Kalajdžić ubio svoju bivšu djevojku, 32-godišnju Aldinu Jahić iz Kalesije. Kako piše Avaz, tragediji su prethodile višekratne prijetnje koje, prema navodima obitelji i nadležnih, nikada nisu prijavljene policiji.

Prijetnje koje su prethodile zločinu

Dežurna županijska tužiteljica Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić, potvrdila je da je žrtva ranije dobivala prijetnje od bivšeg partnera.

„Prema do sada prikupljenim informacijama, nesretna djevojka od A. K., bivšeg dečka, dobivala je ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, vjerojatno, da će to završiti na prijetnjama“, izjavila je Pranjić za Avaz.

Tužiteljica je opisala i trenutak napada:

„Večeras kada je krenula na trening, on ju je dočekao i fizički napao, nakon čega je potegnuo pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći se spasiti, ali je on ušao i ubio je.“

Na pitanje o navodnom pokušaju samoubojstva napadača, Pranjić je istaknula da takve informacije zasad nisu potvrđene te pozvala medije na odgovorno izvještavanje.

Osumnjičeni uhićen nekoliko minuta nakon zločina

Na mjestu događaja bio je i ministar MUP-a HNK Marijo Marić, koji je potvrdio brzu reakciju policije:

„Osumnjičeni je u roku od svega nekoliko minuta lišen slobode i pod policijskim je nadzorom. Ovo je tragičan slučaj i izražavam sućut obitelji.“

Dodao je da će Tužiteljstvo odrediti pravnu kvalifikaciju djela:

„Čini se da za sada ima jako puno dokaznog materijala.“

Rekonstrukcija događaja i pozadina slučaja

Prema dosad poznatim informacijama, Kalajdžić je najprije pucao na 32-godišnjakinju kod autobusne stanice. Nakon što je pokušala pobjeći, krenuo je za njom, sustigao je i usmrtio pucnjem u hotelu u kojem je potražila sklonište.

Avaz navodi kako je osumnjičeni nogometni sudac s dugogodišnjim iskustvom u Prvoj ligi Federacije BiH te sin bivšeg nogometaša i trenera FK Velež. Dozvolu za nošenje oružja dobio je prije otprilike mjesec dana, navodno zbog prijetnji koje je primao kao sudac.