CURE DETALJI ZATVORSKOG OKRŠAJA Điđi je s leđa šakom u glavu udario Zavadlava, a potom ga nastavio udarati šakama i gurati...

Fizički sukob koji se prije dva dana zbio u jutarnjim satima u hodniku kod kantine u Zatvoru u Zadru u kojem su sudjelovali istražni zatvorenici Filip Zavadlav i Dean Majstorović zvani Điđi, po dostupnim je neslužbenim informacijama, počeo nakon što je na 11 godina nepravomoćno osuđeni šef zločinačke skupine koja se bavila švercom droge i planiranjem ubojstva s leđa šakom u glavu udario Zavadlava.

Nastavio ga je potom udarati šakama i gurati, a nakon prvotnog iznenađenja i okrivljeni za trostruko teško ubojstvo uzvratio je udarcima braneći se, piše Slobodna Dalmacija. Sve je potrajalo nekih desetak sekundi, a vrlo brzo su intervenirali pravosudni policajci koji su bili par metara daleko i koji su ih razdvojili primjenom zahvata "ključ na lakat".

'Uključenima je pružena liječnička pomoć pri čemu izuzev površinskih nisu zabilježene nikakve teže ozljede'

- S ciljem objektivnog izvještavanja javnosti, možemo izvijestiti da je u Zatvoru u Zadru zabilježen incident između dvojice istražnih zatvorenika te da su pravosudni policajci sukladno normativnom okviru naredbi primijenili sredstva prisile radi sprječavanja napada na drugog zatvorenika. Uključenima je pružena liječnička pomoć pri čemu izuzev površinskih nisu zabilježene nikakve teže ozljede. O navedenom incidentu obaviještene su nadležne službe i pokrenuti postupci sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora i Pravilniku o Kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora - izvjestili su iz Ministarstva pravosuđa na upit Slobodne Dalmacije.

Nakon što splitskom Županijskom sudu bude dostavljena kompletna dokumentacija oko ovog incidenta, sudac koji je nadležan za Majstorovićev slučaj odlučit će o stegovnim mjerama protiv njega. Zanimljivo je da su, doznaje Slobodna Dalmacija, neki zatvorenici koji su bili u redu za kantinu naveli da je Zavadlav navodno vrijeđao Điđija pa je ovaj zato reagirao napadom, no to nitko od prisutnih pravosudnih policajaca nije čuo. Još se ne zna pravi motiv napada, no pretpostavka je da bi povod moglo biti to što je Zavadlav, po optužnici, želio ubiti Jerka Malvasiju zvanog Jere koji je, pak, vrlo blizak s Majstorovićem.

Oštrija stegovna kazna za Majstorovića?

Ukoliko bude utvrđeno da je zaista Majstorović izazvao tučnjavu s Zavadlavom, to bi moglo značiti oštriju stegovnu kaznu obzirom da se incident dogodio dok je već bio pod stegovnom mjerom. Naime, posljednji je put Majstovorić stegovno kažnjen s tri mjeseca zabrane primanja i slanja pisama, poziva, posjeta članova obitelji zbog toga jer su mu u Zatvoru u Dubrovniku, kamo je premješten početkom lipnja našli mobilni uređaj "iPhone" i punjač koji su bili skriveni u televizoru marke "Vivax".

Na jugu Hrvatske se nije dugo zadržao već je krajem srpnja prebačen u zadarski zatvor, a sredinom kolovoza tamo je iz Zatvora u Gospiću doveden i Filip Zavadlav i to nakon što je splitski sud uvažio njegove molbe da bude bliže Splitu kako bi izbjegao rano ustajanje i višesatni put od Gospića do Splita.