Cure detalji smrtonosnog pokušaja prelaska Save: Švercao ih državljanin BiH

Rano jutros u Savi kraj Slavonskog Broda stradala je veća skupina migranata, njih 13, koji su pokušali u čamcu prijeći rijeku, javlja Dnevnik.hr.

"Jutros oko 5:20 stigla nam je dojava da se u Savi nalazi veći broj osoba koje traže pomoć. Policija je zajedno sa svim ostalim službama priskočila u pomoć", rekla je glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić.

Zasad nema informacija da se u čamcu nalazilo više od 13 osoba. Jedna osoba je poginula, a najmanje jedna je oživljavana te ju je preuzela Hitna pomoć.

"Ostalih 11 je u bolnici na zbrinjavanju zbog pothlađenosti", napomenula je Nujić.

Državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela također je u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti događaja.

Vatrogasni zapovjednik Ivan Vuleta rekao je da su vatrogasci izvukli ukupno devet od 13 migranata.

"Oko 5:38 nam je stigla dojava. Šest migranata držalo se za splav, a troje ih je bilo u blizini stadiona. Od tih troje, jedan je poginuo, drugi je oživljavan i treći je bio u redu", objasnio je.