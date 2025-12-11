Tragičan pokušaj prelaska Save: Stradalo više migranata, osam spašeno

U Savi kraj Slavonskog Brod, rano jutros, stradala je veća skupina migranata, javlja Infopix.

- Ima poginulih, a osam osoba je iz Save izvučeno živo - za infopix ovu je informaciju kazao je Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrobe Slavonski Brod, čiji su djelatnici, uz policiju, Hitnu, HGSS, rano jutros izašli na teren nakon dojave da je u Savi stradala skupina migranata.

Kako im je rekao Savu su pokušali prijeći u čamcu, no čini se da su gusta magla, nepoznavanje terena i strah uzeli svoj danak.

U čamcu je navodno bilo ukupno 13 osoba, a dvije su osobe izvučene naknadno.

Vezano uz ovaj tragični događaj s prvim informacijama oglasila se i policija.

- U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo zaprimili o ovome događaju koji se zbio negdje oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutnim podatcima jedna je osoba preminula dok se drugoj pruža pomoć u smislu reanimacije. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje. - za Infopix kazala je Kata Nujić.

Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević".

- Za sada smo zaprimili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon liječničke obrade koja je u tijeku - za Infopix kazao je ravnatelj brodske Bolnice, dr. Josip Samardžić.

Za vrijeme pretraživanja rijeke u akciju je bio, kako doznaje infopix, uključen i dron, a duž cijelog prostora pretrage rijeke Save bilo je zabranjeno za prometovanje.