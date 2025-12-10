Close Menu

Čudo u Zagori. Selo s tridesetak stanovnika, ove godine dobiva svoj prvi advent

Traje od 13. prosinca do 22. prosinca 2025. godine

Da ste nekoga prije 30 godina pitali gdje se nalazi selo Vučevica, možda bi samo poneki stari ljudi iz okolnih sela znali odgovor. U to vrijeme do sela nije bilo nekakvog pristupa, tek jedna, jedva prohodna cesta za par malih automobila. Danas, otkad je prošao autoput, Vučevica se povezala s ostatkom svijeta.

Prvi božićni advent u Vučevici

Ovo malo selo smješteno u zaleđu Splita, u Općini Klis, koje danas broji samo 30-ak stanovnika, ove godine održava svoj prvi božićni advent. Tim povodom razgovarali smo s organizatorom Markom Boljatom, koji je objasnio što se točno događa.

"Dobro pitanje. Ne znam odakud početi, ali evo da vam ukratko kažem… Ja sam u Vučevici proveo svoje djetinjstvo, otišao u daleki svijet, ali gdje god da pođem, kući uvijek dođem. Kako kaže ona stara narodna: 'Ja mogu otić iz sela, al selo iz mene neće.' Nažalost danas mladi napuštaju našu Zagoru i idu trbuhom za kruhom. Razumijem ih jer traže sebe na drugim boljim mjestima. Slična je situacija i kod mene, pa mi bude žao da moje selo izumire, nema ljudi, događanja, nitko sa nikim ne priča, svatko svakom zavidi i nedostaje mira i veselja."

Advent kao povratak zajedništvu

"Odlučio sam uzeti stvar u svoje ruke i ovaj Božić napravit nešto što selo nikada nije upamtilo, sa željom da se provedemo u ljubavi, miru, veselju i zajedništvu kako nas je Krist poučavao. Dragi moji sumještani, prijatelji iz okolnih mjesta i svi ostali dobri ljudi, ovim putem vas sve pozivam da dođete u Vučevicu i uveličate naš advent. Bit će pisme uz harmonike i gitare, dobre spize i pjevat će se naša tradicionalna ojkavica. Dragi narode, čekamo vas velikog srca!"

Advent u Vučevici traje od 13. prosinca do 22. prosinca 2025. godine, s početkom u 17 sati.

Organiziran prijevoz za sve posjetitelje

Za sve koji se žele zabaviti i popiti, a da ne voze, organizatori poručuju da to ne stvara nikakav problem jer imaju i taxi Viva, koji na prvi dan otvaranja vozi gratis s polaskom iz Dugopolja i stajalištem Klis, Konjsko, Veliki i Mali Broćanac te Dugobabe. Taxi rezervacija: 0998511405 (Teo).

