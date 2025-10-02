Čudo u Imotskom: "Francuzica" u vinogradu Grabovaca obere tri tisuće loza u satu

Prava mala tehnološka revolucija u Imotskom vinogorju. Prva strojna beračica grožđa stigla je u Proložac. I što je najvažnije – ne uzalud. Urod je količinom i kvalitetom na razini najboljih godina.
Ne vidi joj se kraja – razgranala se kujundžuša, stara imotska dama, puna sokova života. A u vinogradu žive duše nema. Da loza ne bi ostala kao maslina neobrana, stigla je francuzica, kako od milja zovu prvu strojnu beračicu vinogorja Dalmatinske zagore.
Povijesnu berbu odradila je u mladom vinogradu obitelji Grabovac iz Prološca. Na 13 hektara rodilo je obilno, a za moćan stroj to je sitnica. Lozu trese, zdrave plodove bere, suhe bobice ostavlja, kupi i sprema, samo što ih još u vino ne pretoči.
– Odlična je, ne može nego tako. Stvarno živa zgoda, kako se kaže, komentirao je Jakov Divić za HTV.
Tri tisuće loza u satu
– Njezina prednost je efikasnost, ona za sat vremena obere tri tisuće loza. Za to bi trebalo pedeset ljudi, rekao je vinar Nikola Grabovac.
– Naravno da je ljudski faktor jedan od razloga. S njom možemo brati i cijeli dan, dodao je njegov brat Milan.
Ulaganje uz potporu EU-a
Sve to, naravno, nije jeftino. No bez ulaganja nema napretka. Uz potporu fondova Europske unije podignut je vinograd i kupljena beračica.
– Bez potpore fondova ne bismo mogli. Veliko je to ulaganje, ovako će se isplatiti, istaknuo je Milan Grabovac.
'Doktor znanosti u trlišu'
Nikola Grabovac sprema i doktorat.
– Biti doktor znanosti u trlišu i nije loše. Tema mog doktorata su autohtone sorte kujundžuša i trnak i njihove klonske selekcije, rekao je.
Grabovci će tako, uz pomoć znanosti, saditi najbolje od autohtonih sorti, a uz pomoć tehnologije najbrže brati lozu.
Sve to kako bi u modernim vremenima očuvali stoljetnu vinarsku tradiciju svoje obitelji.