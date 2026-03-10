Crveni tepih, cvijeće i više od 300 studentica: Evo kako se na Kampusu proslavio Dan žena

Studentski kampus u Splitu sinoć je bio u posebnom ozračju. U Restoranu Kampus održana je svečana večera povodom Dana žena koja je okupila više od 300 studentica Sveučilišta u Splitu.

Večer je imala sve elemente prave male svečanosti – od crvenog tepiha i cvijeća do glazbe uživo i posebno pripremljenog svečanog menija. Studentice su ispunile prostor smijehom, razgovorima i dobrom energijom, a atmosfera je tijekom cijele večeri bila opuštena i vesela.

Događaj je organizirao Studentski centar Split, a interes studentica još jednom je pokazao da je riječ o događaju koji je postao lijepa tradicija na Kampusu.

Uz druženje i glazbu, večer je bila posvećena slavljenju Dana žena, ali i stvaranju zajedničkih studentskih uspomena.

Kako je izgledala ova posebna večer na Kampusu, možete pogledati u foto galeriji u nastavku.