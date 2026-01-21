Crveni križ Omiš u četvrtak organizira akciju darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš u četvrtak, 22. siječnja, organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u hotelu Plaža u Omišu, u vremenu od 8 do 12 sati.

Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina da se odazovu i sudjeluju u ovoj humanoj aktivnosti kojom se izravno pomaže spašavanju i produljenju ljudskih života.

Darivanje krvi jednostavan je, ali iznimno vrijedan čin solidarnosti, a svaka doza može biti presudna za bolesnike i ozlijeđene kojima je krv hitno potrebna. Organizatori ističu kako je kontinuirana dostupnost krvi ključna za funkcioniranje zdravstvenog sustava te zahvaljuju svim darivateljima na nesebičnosti i spremnosti da pomognu drugima.