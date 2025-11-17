Crofish, sve za more uz more i ove godine u Poreču - jedini sajam ribarstva na Jadranu

Poreč ovih dana postaje epicentar ribarstva i pozicionira se u središte morskog spektakla u kojem se okuplja sve što ribarstvo čini posebnim. Tijekom tri dana, posjetitelje očekuje vrhunski izlagački, edukativni, gastronomski i sportski program, kao i bogat sadržaj za najmlađe čime će se nastaviti tradicija stvaranja nezaboravnih uspomena za sve generacije. Crofish kao jedini specijalizirani događaj takve vrste u Hrvatskoj i šire, okuplja ribare, znanstvenike, institucije i stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Italije, na što je organizator, Obrtnička komora Istarske županije, iznimno ponosna.

Na 17. izdanju predstavit će se oko 75 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Poljske, obuhvaćajući sve od sportske, preko nautičke opreme do ribarskih plovila. Na vanjskom i unutarnjem dijelu dvorane bit će predstavljeni svi ribolovni sektori – plivaričarski, kočarski, ribolov malim alatima i tunolov što sajam čini jedinstvenim. Poseban doživljaj doprinose i brodovi privezani na porečkoj rivi, među kojima će biti plovila ribarske inspekcije, ratni brod MORH-a, brodovi lučke kapetanije i MUP-a, brojna ribarska plovila iz Hrvatske, Italije i Slovenije te dva putnička katamarana dostupna posjetiteljima za razgledavanje. Ovogodišnje proširenje i rekordna popunjenost potvrđuju rastući interes branše, čime Crofish iz godine u godinu dodatno učvršćuje svoj status vodećeg ribarskog sajma.

Za dodatnu zabavu najmlađih posjetitelja, iz dvorane Žatika vozit će turistički vlakić koji će upotpuniti cjelokupan sajamski doživljaj. Razgledavanje plovila i vožnja vlakićem bit će dostupna svakim danom od 10:00 – 16:00 sati. Uz to je za djecu organiziran dječji kutak u kojem će se mališani družiti s animatorima i sudjelovati u predstavi „Na jednoj pošti – prijateljica Hobotnica“. Tako će se u više dnevnih termina upoznavati s problemom invazivnih vrsta u Jadranskom moru, dok će u radionici „Stvori svoj morski svijet“ kroz igru i kreativne aktivnosti moći iskušati dječje ribarenje i razvijati svoju maštu.

Značaj sajma dodatno ističu stručna i edukativna popratna događanja, uključujući specijalizirana predavanja policije i vojske, okrugle stolove, panele, gostovanjima domaćih i međunarodnih znanstvenika te druge aktivnosti koje približavaju proizvode ribarstva javnosti i turističkom tržištu. Posebna zanimljivost je ronilačko – edukativni projekt POGLED U PLAVO u sklopu kojeg će se postaviti 10-metarski grijani bazen u grijanom šatoru u koji će tijekom sva tri dana sajma biti moguće besplatno zaroniti i upoznati čari, vještine i tehnike ronjenja pod punom ronilačkom opremom uz pratnju instruktora.

U sklopu manifestacije održavat će se svakodnevni Cooking show program, u kojem riba, neizostavna namirnica mediteranske prehrane, dolazi do punog izražaja zahvaljujući mašti vrhunskih chefova. Posjetitelji će vidjeti kako se filetira tuna, a moći će kušati morske i slatkovodne delicije koje pripremaju kuhari iz Istre i gosti iz ŠRD Đurđenovac. Osim domaćih kuhara, u Poreč dolaze i renomirani chefovi iz Italije, čime je gastro ponuda ovogodišnjeg sajma najveća do sada.

U subotu i nedjelju moći će se uživati u atraktivnim sportskim programima za sve generacije. Ljubitelje sporta očekuje čak pet sportskih natjecanja - u akvatoriju ispred Poreča održat će se CROFISH HORIZONT regata za klasu Optimist u organizaciji JK "Horizont" iz Poreča; CROFISHer Kup - ekipno natjecanje u podvodnom ribolovu u organizaciji SRK "Erik Radin" iz Novigrada; CROFISH SUP (Stand Up Paddle) regata, u organizaciji Sportske zajednice Grada Poreča; te Kup CROFISH- Sv. Mauro u udičarenju iz barke u organizaciji ŠRD „Zubatac“ iz Poreča. Osim navedenog, na barama Cerovlje ŠRD „Pazinčica“ iz Pazina organizira IV CROfish kup, natjecanja u lovu grabežljivaca živim mamcima i u lovu grabežljivaca varalicama.

„CROFISH je jedini sajam u Hrvatskoj posvećen ribarstvu, organiziran kako bi posjetiteljima i široj javnosti prikazao važnost mora kao načina života. Sajam ističe bogatu ribarsku i pomorsku tradiciju naših krajeva te naglašava važnost zaštite mora za opstanak zajednica, s posebnim fokusom na jačanje ribarskog identiteta Jadrana. Sudjeluje i znanstvena zajednica iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Italije, a naš je cilj očuvati tradiciju sajma, okupljajući ribarski sektor na jednom mjestu i istovremeno potaknuti sve sudionike na zajedničko kreiranje razvojne politike, zaštitu interesa ribara i očuvanje Jadranskog mora. CROFISH nije komercijalan – njegova svrha je osvijestiti kako se ribarstvom živjelo prije turizma te promovirati održivi razvoj sektora.“ izjavio je Robert Momić, direktor sajma Crofish i predsjednik Obrtničke komore Istarske županije.

Grad Poreč – Parenzo dugi je niz godina podrška ovom sajmu. ”Vrlo mi je drago što se Poreč još jednom pokazao kao izvrstan domaćin i destinacije za ovako velike manifestacije. Crofish postaje već tradicionalno događanje u našem gradu u postsezoni koja je kod nas uvijek ispunjena raznim događanjima. Naša infrastruktura, lokacija, dvorane i iskustvo jamstvo su svakom gostu da će dobiti najbolju uslugu i posvetiti se poslu radi kojega je došao. Organizatori su i ove godine donijeli puno inovacija i noviteta, ne samo unutar i oko Žatike nego i na rivi. Pozivam vas da posjetite vrlo bogat program koji ima puno dobrih predavanja i aktivnosti namijenjenih za sve uzrasta i profesije. Želim svima da se na Crofishu zabave, doznaju nešto novo i ostvare dobre poslovne kontakte”, izjavio je uoči sajma gradonačelnik i saborski zastupnik Loris Peršurić

Posebno napominjemo kako je ulaz na sajam kao i sudjelovanje u svim sadržajima besplatan za sve posjetitelje. Poreč, kao grad koji se, uz turizam, ponosi i ribarskom tradicijom, pravo je mjesto za ovu jedinstvenu manifestaciju. Sajam je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa za ribarstvo i akvakulturu. Više informacija o sajmu i detaljima događanja možete pronaći na službenoj web stranici Crofisha: www.crofish.eu