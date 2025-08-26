Close Menu

CROATIA ON SPOT Nova online platforma otkriva skrivene dragulje Hrvatske: "Želimo iz perspektive lokalaca pokazati turistima ono što je zaista najbolje"

Poseban naglasak stavljen je na skrivene dragulje Splita, što korisnicima platforme osigurava najbolji provod

Croatia On Spot nova je online platforma posvećena otkrivanju najzanimljivijih destinacija, iskustava i mjesta u Hrvatskoj. Svoje putovanje započeli su u Splitu, gradu bogate povijesti, impresivnih znamenitosti i živopisne atmosfere. Njihova misija je istražiti svaki kutak - od kultnih znamenitosti do skrivenih kafića i obrtničkih trgovina - i podijeliti s korisnicima najautentičnija iskustva.

Tu možete pronaći sve: od mjesta koja morate posjetiti za jelo, piće, opuštanje, do onih za zabavu i istraživanje.

Platforma vodi posjetitelje kroz najbolje što Split nudi: od prekrasnih plaža i povijesnih lokacija, preko restorana, kafića i barova, do raznih aktivnosti poput izleta brodom, kulturnih događanja, gastronomskih iskustava i ponude lokalnih trgovina i butika. Poseban naglasak stavljen je na skrivene dragulje Splita, što korisnicima platforme osigurava najbolji provod.

"Riječ je o grupi fotografa, filmaša, glazbenika, turističkih vodiča, konobara, kuhara... koja je odlučila pokazati ono što mi smatramo najboljim u Hrvatskoj. Na ovaj potez smo se odlučili jer smo smatrali da je došlo do određene prezasićenosti informacijama koje možda ne prikazuju adekvatno ono što je najbolje od Splita i Hrvatske. Putem naše platforme, želimo iz perspektive lokalaca pokazati turistima ono što je zaista najbolje. Kolege i ja dugi niz godina radili smo u turizmu, i zaista bismo htjeli uputiti goste na ono što je zaista kvalitetno i odlično za posjetiti u Hrvatskoj", kazao nam je Gordi Pejčić, jedan od osnivača platforme Croatia On Spot.

Obuhvaća najbolje destinacije

Croatia On Spot obuhvatiti će top 10 turističkih destinacija u Hrvatskoj i sve ih umrežiti putem promotivnog QR koda. To omogućuje turistima da jednostavno i brzo skeniranjem koda otvore stranicu Croatia On Spot, koja im zatim služi kao vodič.

"Trenutno je na stranici fokus na Split, ali u planu nam je uskoro dodati i druge gradove, poput Dubrovnika, Hvara, nekih desetak najboljih destinacija u Hrvatskoj", dodao je.

Još jedna posebnost Croatia On Spota je autentičan, lokalni ton i stil, koji ne pruža samo informacije, već prenosi atmosferu i energiju mjesta, čineći svako predstavljanje jedinstvenim doživljajem. Na blogu i u rubrici s aktualnostima donose živopisne priče, poput objave o 310. Sinjskoj Alci, gdje je Frano Talaja tri puta zaredom pogodio 'u sridu', čime su događaju dali dodatnu živost i emocionalni naboj.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Croatia On Spot (@croatia_on_spot)

 

"Polako gradimo platformu, i uskoro ćemo dodati i videozapise koji će gostima pokazati atraktivne lokacije, poput plaža i restorana, pa mogu jednostavno odlučiti što im je zanimljivo za posjetiti. Bili smo na izvoru Cetine, izvještavali smo s ovogodišnje 310. Sinjske Alke, i to je sve vidljivo na našim stranicama", kaže nam Pejčić, i dodaje da je biznisima koji su istaknuti na platformi naplaćena simbolična godišnja cijena promocije, kako bi se stranica mogla održati.

Croatia On Spot možete pronaći i na društvenim mrežama: na Instagramu (@croatia_on_spot) i TikToku (@croatiaonspot), gdje dijele sadržaje o Alci, skrivenim lokalitetima poput manastira Prizidnica, kao i gastronomske trenutke Splita.

@croatiaonspot MUMA hits different in Split 🔥 Food. Vibes. Location. 👉 www.croatiaonspot.com #CroatiaOnSpot #MumaFoodBar #SplitEats @muma_food_bar ♬ original sound - Croatia On Spot

 

