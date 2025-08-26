CROATIA ON SPOT Nova online platforma otkriva skrivene dragulje Hrvatske: "Želimo iz perspektive lokalaca pokazati turistima ono što je zaista najbolje"

Croatia On Spot nova je online platforma posvećena otkrivanju najzanimljivijih destinacija, iskustava i mjesta u Hrvatskoj. Svoje putovanje započeli su u Splitu, gradu bogate povijesti, impresivnih znamenitosti i živopisne atmosfere. Njihova misija je istražiti svaki kutak - od kultnih znamenitosti do skrivenih kafića i obrtničkih trgovina - i podijeliti s korisnicima najautentičnija iskustva.

Tu možete pronaći sve: od mjesta koja morate posjetiti za jelo, piće, opuštanje, do onih za zabavu i istraživanje.

Platforma vodi posjetitelje kroz najbolje što Split nudi: od prekrasnih plaža i povijesnih lokacija, preko restorana, kafića i barova, do raznih aktivnosti poput izleta brodom, kulturnih događanja, gastronomskih iskustava i ponude lokalnih trgovina i butika. Poseban naglasak stavljen je na skrivene dragulje Splita, što korisnicima platforme osigurava najbolji provod.

"Riječ je o grupi fotografa, filmaša, glazbenika, turističkih vodiča, konobara, kuhara... koja je odlučila pokazati ono što mi smatramo najboljim u Hrvatskoj. Na ovaj potez smo se odlučili jer smo smatrali da je došlo do određene prezasićenosti informacijama koje možda ne prikazuju adekvatno ono što je najbolje od Splita i Hrvatske. Putem naše platforme, želimo iz perspektive lokalaca pokazati turistima ono što je zaista najbolje. Kolege i ja dugi niz godina radili smo u turizmu, i zaista bismo htjeli uputiti goste na ono što je zaista kvalitetno i odlično za posjetiti u Hrvatskoj", kazao nam je Gordi Pejčić, jedan od osnivača platforme Croatia On Spot.

Obuhvaća najbolje destinacije

Croatia On Spot obuhvatiti će top 10 turističkih destinacija u Hrvatskoj i sve ih umrežiti putem promotivnog QR koda. To omogućuje turistima da jednostavno i brzo skeniranjem koda otvore stranicu Croatia On Spot, koja im zatim služi kao vodič.

"Trenutno je na stranici fokus na Split, ali u planu nam je uskoro dodati i druge gradove, poput Dubrovnika, Hvara, nekih desetak najboljih destinacija u Hrvatskoj", dodao je.

Još jedna posebnost Croatia On Spota je autentičan, lokalni ton i stil, koji ne pruža samo informacije, već prenosi atmosferu i energiju mjesta, čineći svako predstavljanje jedinstvenim doživljajem. Na blogu i u rubrici s aktualnostima donose živopisne priče, poput objave o 310. Sinjskoj Alci, gdje je Frano Talaja tri puta zaredom pogodio 'u sridu', čime su događaju dali dodatnu živost i emocionalni naboj.

"Polako gradimo platformu, i uskoro ćemo dodati i videozapise koji će gostima pokazati atraktivne lokacije, poput plaža i restorana, pa mogu jednostavno odlučiti što im je zanimljivo za posjetiti. Bili smo na izvoru Cetine, izvještavali smo s ovogodišnje 310. Sinjske Alke, i to je sve vidljivo na našim stranicama", kaže nam Pejčić, i dodaje da je biznisima koji su istaknuti na platformi naplaćena simbolična godišnja cijena promocije, kako bi se stranica mogla održati.

Croatia On Spot možete pronaći i na društvenim mrežama: na Instagramu (@croatia_on_spot) i TikToku (@croatiaonspot), gdje dijele sadržaje o Alci, skrivenim lokalitetima poput manastira Prizidnica, kao i gastronomske trenutke Splita.