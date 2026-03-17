Croatia Nautic Show u Marini Kaštela: Već 18.godina kombinacija poslovnog i lifestyle segmentna čine ovu manifestaciju jedinstvenom i prepoznatljivom

U Marini Kaštela danas je održano prigodno press-druženje na kojem su organizatori Croatia Nautic Showa predstavili ovogodišnji program manifestacije koja će idući tjedan doživjeti 18.neprekidno izdanje, a održat će se u razdoblju od 26. do 29. ožujka 2026. u Marini Kaštela.

Zahvaljujući prije svega povjerenju stalnih izlagača i partnera iz Marine Kaštela, Grada Kaštela, TZ Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije i njezine turističke zajednice te pokrovitelja manifestacije OTP banke, osigurano je i sadržajno, ali i načinom prezentacije obogaćeno predstavljanje izložbene ponude.

„Iznimno sam ponosan što ovaj hvalevrijedan projekt danas slavi svoju punoljetnost. Splitsko-dalmatinska županija godinama pruža snažnu podršku ovom sajmu jer vjerujemo da bez ulaganja u ovakve manifestacije koje donose dodanu vrijednost, sama infrastrukturna ulaganja gube svoj puni smisao. Upravo smo ovih dana raspisali i naš natječaj za razvoj pomorske baštine, u čemu smo kao županija bili pioniri, jer čvrsto stojimo pri stavu da infrastrukturu čine ljudi. A ljudi je mogu adekvatno koristiti jedino ako poznaju svoju prošlost i cijene trud malih zanatlija i turističkih djelatnika koji se ovdje predstavljaju. Čast mi je što se zajednički vraćamo na stare staze uspjeha uz još jedan veliki sajam koji mnogo znači za razvoj cijele naše županije“, istaknuo je zamjenik župana Stipe Čogelja.

Pročelnik upravnog odjela za Komunalno gospodarstvo grada Kaštela, Grgica Benutić istaknuo je zadovoljstvo kontinuitetom održavanja ove manifestacije u Kaštelima.

-Drago mi je što je Croatia Nautic Show osmu godinu zaredom u Kaštelima. Sajam je postao važan dio identiteta našeg grada u koji svake godine privlači tisuće posjetitelja – od profesionalaca iz industrije do pojedinaca i obitelji koji tek otkrivaju čari plovidbe, ali i bogate sajamske ponude proizvoda za turizam. Upravo ta kombinacija poslovnog i lifestyle-segmenta čini ga jedinstvenim događajem koji promovira more, nautiku i hrvatsku obalu kao vrhunsku turističku i gospodarsku vrijednost. Vjerujem da će sajam i u budućnosti nastaviti rasti upravo ovdje, u Kaštelima, na radost svih nas koji ga s ponosom podržavamo, kazao je Benutić.

„Vlasnik Marine Kaštela, Joško Berket i ovom prigodom istaknuo je činjenicu kako Marina Kaštela nije samo čarter baza, nego je javno dobro koje dijeli sudbinu s lokalnom zajednicom.

-Upravo zato, s ovog 18. sajma nautike, moramo poslati poruku da je očuvanje naših uvala za nas jako važno. Imamo unutrašnje more od rta Kamenjaka kod Pule do Elafita u Dubrovniku kakvo ne postoji nigdje drugdje na svijetu i to je naš najveći resurs. Moramo uvesti red, zaštititi posidoniju i ograničiti broj bova, jer ako izgubimo naše vale, izgubili smo ono po čemu smo jedinstveni i najbolji na svijetu“, poručio je Berket.

Marina Kaštela će i ubuduće biti sigurna luka i partner ovog jedinstvenog sajma nautike i turizma. Ulaz na sajam je i dalje besplatan, jednako kao i prostrani besplatni parking koji se nalazi uz sam ulaz na sajam.

Predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Nautic Show-a, Branimir Matijaca na samom je početku svog obraćanja istaknuo kako je od početne male brodogradnje sajam prerastao u izniman nautičko-turistički projekt u Marini Kaštela.

-Punoljetni, 18. CROATIA NAUTIC SHOW i ovog proljeća dovodi svjetske i domaće nautičke zvijezde koje će svoje proizvode predstaviti u Marini Kaštela. Od početne male brodogradnje prerasli smo u izniman nautičko-turistički projekt u Marini Kaštela upravo zbog međusobnog povjerenja koje se kontinuirano gradi sad već skoro dva desetljeća.

Zahvaljujem svima, koji su od početka s nama, ali i svim izlagačima koji su nam iskazali povjerenje i dokaz su da su sve dosadašnje godine organizacije postigle zadane ciljeve . I ove ćemo godine ugostiti mnoštvo novih plovila od kojih će većina biti izložena u moru kako bi bila dostupna kupcima i medijima za probne i testne vožnje. Posjetitelji će moći birati između motornih brodova, jahti, daily cruisera i brodica, preko aluminijskih i gumenih plovila, pa do katamarana i jedrilica renomiranih domaćih i svjetskih proizvođača.

Među njima prvo bih istakao premijerna izlaganja plovila, a to su:

• VIKNES 40S FLY novog ovlaštenog zastupnika tvrtke Cool way d.o.o. – HRVATSKA

PREMIJERA

• RANIERI AZZURRA 40 HT LT kojeg predstavlja tvrtka Blue Voyage Yachting Group –

HRVATSKA PREMIJERA U MORU

• BADILLI ovlaštenog zastupnika tvrtke Blue Voyage Yachting group d.o.o. – SAJAMSKA

PREMIJERA U MORU

• 3 D TENDER Ultimate 320H, kao i ROTO KORKYRA 460 koje predstavlja tvrtka Bravo d.o.o.

– HRVATSKA PREMIJERA

• PROMOTOR 600 S - HRVATSKA PREMIJERA

Što se hrvatskih plovila tiče imamo i jednu svjetsku premijeru, a to je RIBAR 500 redizajn kojeg predstavlja PROFESSIONAL TEAM d.o.o , a tu su i HRVATSKE PREMIJERE U MORU; VOLVER 6.3 fisher zastupnika Volver Adria d.o.o. , te PHANTOM 10 i BURA 57 STEP Sound & vision .

Marina Kaštela kao višegodišnji domaćin manifestacije CROATIA NAUTIC SHOW ponudit će čitav istočni dio luke i obale za smještaj preko 70 novih plovila od kojih će većina biti izložena u moru, kako bi bila dostupna kupcima i medijima za probne i testne vožnje. Raznovrsnu ponudu zanimljivih i traženih gumenih brodova ovogodišnjeg CROATIA NAUTIC SHOW-a činit će svjetski brendovi : NOUVA JOLLY, HIGHFIELD, 3D TENDER, ITALBOATS , PRUA A VENTO, BURA BRODOVI, novih i rabljenih katamarana SUN REEF, LAGOON , BALI. Posjetiteljima u Kaštelima uz strane brendove fishermana i obiteljskih brodica poznatih brendova poput JEANNEAU MERRY FISHER, CAP CAMARAT, RANIERI, KARNIC, KAREL, VALORY, EMILI, MIGNOLLA, WHALLY, GALEON, ROTO, OCEAN MASTER, predstavit će se i domaća renomirana proizvođačka imena: BURA BRODOVI, NAUTIKA FORTIS , SIDROTEC, PHANTOM, COLNAGO, VOLVER, RIBAR, ARBA.

Uz kontinuirani porast sudjelovanja svjetski poznatih proizvođača plovila na CROATIA NAUTIC SHOW-u ovaj sajam i dalje ostaje vjeran sljednik vlastite tradicije u kojem se punih 17 godina promovira hrvatska mala brodogradnja i domaća nautička proizvodnja.

Što se turističkog i lifestyle programa tiče, ovaj dio sajma ponudit će širok asortiman turističkih proizvoda i usluga, počevši od opreme i usluga za uređenje objekata za smještaj i odmor, turističke hortikulture, ponuda turističkih agencija, opreme za plažni najam, vanjski i plažni namještaj i pergola, te iznimno bogatu ponudu bazenske i spa-opreme. Mobile corner će predstaviti veliki izbor motornih vozila. Ovogodišnju manifestaciju kao poklon Marine Kaštela svim izlagačima i posjetiteljima oplemenit će i koncert DISCO MAGIC BANDA u subotu navečer s početkom u 20 sati, uz slobodan ulaz za sve građane Kaštela, Splita i ostalih mjesta.“ ; zaključio je svoje izlaganje Matijaca.

Predstavnik OTP banke Mario Bebić, voditelj tima za mikro i malo poduzetništvo Split. U svom obraćanju je istakao: „Manifestacija Croatia Nautic Show ove godine slavi svoju punoljetnost, a nama je posebno drago što smo dio te priče od samih početaka. Tijekom osamnaest godina postala je jedan od najvažnijih nautičkih događaja u Hrvatskoj. Kao banka koja prati malo i srednje poduzetništvo, posebno u brodogradnji i pratećim djelatnostima, želimo pridonijeti stvaranju novih prilika za rast i inovacije te ćemo nastaviti pružati savjetodavnu i dugoročnu financijsku podršku razvoju ovog dijela nautičkog sektora..“

POPRATNI EDUKACIJSKI I KONFERENCIJSKI PROGRAMI

Kroz bogat program koji uključuje panel-diskusije, predstavljanja i prezentacije, svoj će rad i buduće aktivnosti predstaviti ekološke inicijative koje se bave očuvanjem našeg mora, zelene i održive tehnologije, jedriličarski i ribolovni natjecateljski projekti, a svoje će mjesto naći edukacijski programi i praktične „morske“ radionice.

Posebno treba istaknuti ekološku konferenciju Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE pod nazivom „Građani kao saveznici u zaštiti mora – kako unaprijediti sustav prijava i reakcije institucija?“, koja će se održati u petak 27. ožujka s početkom u 11 sati.

Navedenom treba pridodati zanimljive teme vezane uz humanitarne projekte koji su dio bogatog programa sajma, s naglaskom na projekt MIRNO MORE, kao i predstavljanje organizacije međunarodnih natjecanja u olimpijskim klasama ILCA Senior Europeans & Open European Trophy 2026. i ILCA Master Europeans & Open European Trophy 2026. ( europska prvenstva u klasama ILCA SENIOR i ILCA MASTER).

Bogat subotnji konferencijski program predvodi panel "Pomorski fakultet Split - preko 66 godina edukacije pomorskih stručnjaka" organiziran u sklopu obilježavanja 60. obljetnice Pomorskog fakulteta u Splitu i predstavljanje Adriatic Offshore Tuna Championshipa 2026. Rogoznica – Croatia, Ribolovnog sportskog kluba Giričić

Bilo da ste profesionalac u industriji, investitor, vlasnik plovila ili jednostavno zaljubljenik u more, 18. izdanje Croatia Nautic Showa idealna je prilika za umrežavanje, inspiraciju i otkrivanje novih mogućnosti. Od 26. do 29. ožujka, uz besplatan ulaz i parking za sve posjetitelje, Marina Kaštela bit će mjesto poslovnih susreta, inovacija i strasti prema plovidbi.