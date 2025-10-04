Croatia Airlines otkazao let, 127 putnika prenoćilo u Dubrovniku

Sinoć je otkazan let Croatie Airlines koji je trebao iz Dubrovnika poletjeti za Zagreb u 22:20.

Kako su naveli za Dubrovački dnevnik, za let je bilo predbilježeno 127 putnika.

"Do otkazivanja je došlo zbog toga što je zrakoplov Croatia Airlinesa, kojim je trebao biti obavljen navedeni let, tijekom jučerašnjeg poslijepodneva prisilno ostao u Munchenu jer je Zračna luka Munchen u međuvremenu zatvorena za promet zbog sigurnosnih razloga. U takvoj situaciji u kojoj zrakoplov nije bio na raspolaganju za povratni let u Hrvatsku i obavljanje planiranih večernjih letova, kompanija je, u skladu s postojećim kapacitetima flote u tom razdoblju, otkazala let na liniji Dubrovnik - Zagreb", objasnili su iz Croatie Airlines.

"U skladu s odredbama EU regulative za poremećaje u prijevozu, Croatia Airlines vodi skrb o svim putnicima s leta. Dio putnika već je sinoć prevezen do Zagreba zemaljskim transferom, a za veći dio putnika je osiguran hotelski smještaj u Dubrovniku i njima će se osigurati prva raspoloživa veza do Zagreba.Kompanija se ispričava putnicima s leta OU669 zbog poremećaja u planiranom putovanju, iako na navedeni poremećaj nije utjecala", napisali su iz kompanije.