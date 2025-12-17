Croatia Airlines objavila oglas za stjuardese, jedan uvjet privukao pažnju

Croatia Airlines objavila je natječaj za sezonsko kabinsko osoblje za predstojeću ljetnu sezonu te poziva zainteresirane kandidate da se prijave.

„Volite dinamiku i putovanja? Pozitivna ste, otvorena i prilagodljiva osoba razvijenih komunikacijskih vještina? Volite rad s ljudima na radnom mjestu gdje se svi poznaju i funkcioniraju kao dobro uhodani tim? Ako ste na jedno od pitanja odgovorili s DA, pridružite nam se!“, poručili su iz nacionalnog avioprijevoznika.

Tko se može prijaviti?

Kandidati moraju biti punoljetni i imati završenu srednju školu, uz izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, dok se znanje dodatnog stranog jezika smatra prednošću. Također se traže dobre plivačke vještine, osnovno poznavanje rada na računalu i sposobnost komunikacije putem e-maila.

Jedan od uvjeta je i da kandidati nemaju tetovaže ili piercinge na vidljivim mjestima. Oni koji uđu u uži izbor morat će dostaviti potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za posao kabinskog osoblja te proći sigurnosnu provjeru nadležnih tijela.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis i uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od mjesec dana. Kandidati koji već posjeduju Cabin Crew Attestation (EASA Form 142) i Cabin Crew medical report trebaju priložiti i njihove preslike.

Što nudi Croatia Airlines?

Odabranim kandidatima Croatia Airlines nudi besplatno školovanje, sezonski ugovor o radu, osiguran prijevoz do posla i s posla, kao i uniforme. Nakon uspješno odrađene sezone, kabinsko osoblje dobit će i dvije nagradne zrakoplovne karte na linijama nacionalnog prijevoznika.

„Naši instruktori pokazat će vam sve tajne ovog predivnog zanimanja te ćete steći međunarodno priznatu licencu i biti spremni odgovoriti svim izazovima u svakodnevnom radu“, ističu iz Croatia Airlinesa.

Školovanje je planirano za veljaču u Splitu, kao i za veljaču i ožujak u Zagrebu, a nakon toga slijedi angažman tijekom ljetne sezone s bazama u Zagrebu i Splitu.

„Radno vrijeme prema operativnom planu reda letenja omogućuje fleksibilniju raspodjelu slobodnog vremena, a u slučaju višednevnih smjena na obali, ostaje dovoljno vremena i za uobičajene ljetne aktivnosti“, dodaju.

Rok za prijavu

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti isključivo putem službene poveznice za prijavu, a rok za prijavu je 6. siječnja 2026. godine.