CRO M24 Cup Zadar: Ante Ćesić i Michele Paoletti match race dvobojem riješili pitanje pobjednika

Čak 19 posada okupilo se na drugoj ovogodišnjoj regati CRO M24 Cupa u Zadru. Jedrilo se u idealnim uvjetima, a pobjedu je na kraju odnijela splitska posada na Melgesu Razjaren.

Nakon što se na prvoj ovogodišnjoj regati CRO M24 Cupa u Biogradu nije jedrilo, sve je došlo na svoje proteklog vikenda na regati CRO M24 Cupa u Zadru. Na startnoj listi ponovno je bilo 19 brodova, što je ugodno iznenadilo organizatore. Uvjeti su ovoga puta bili savršeni jer je tijekom oba dana puhalo jugo od 15 do 20 čvorova. U tim idealnim uvjetima održano je svih šest predviđenih plovova.

Napeta borba za vrh

Jedrenje je bilo napeto i izjednačeno. Konkurencija je bila jaka, što se i očekivalo, budući da su na regatu stigle vrhunske talijanske posade na jedrilicama Melgina i Strambapapa. Od inozemnih posada u Zadru je još jedrila talijanska posada na brodu Daito Nano te norveška posada na jedrilici Party Girl.

Odluka o pobjedniku regate CRO M24 Cupa u Zadru pala je u posljednjem plovu, u kojem su se obračunale posade koje predvode Ante Ćesić (Razjaren) i Michele Paoletti (Strambapapa). U tom završnom plovu Paoletti i Ćesić ušli su u match race. Na kraju se Ćesić uspio izvući iz te situacije i ciljem proći kao četvrti, što mu je bilo taman dovoljno za pobjedu. Te dvije posade u konačnici su imale isti broj bodova, ali posada Melgesa Razjaren ostvarila je dvije pobjede po plovovima te je stoga proglašena ukupnim pobjednikom regate u Zadru. Treće mjesto zauzela je posada koju vodi Paolo Brescia na jedrilici Melgina.

U Corinthian kategoriji najbolja je bila posada Melgesa Little A., koja jedri pod zastavom hvarskog kluba Zvir, a predvodi je Stjepan Ćesić. Regatu su u ukupnom poretku završili na osmom mjestu.

Spomenimo i da su ispred Zadra jedrile tri juniorske, odnosno U25 posade. Najbolji posao odradila je posada jedrilice Cro-a-sail, koju vodi Miroslav Reljanović. Tu mladu posadu pojačala su dvojica vrlo iskusnih jedriličara – Stjepan Vitaljić i Zvonko Jelačić. Zvonko Jelačić inače je četverostruki svjetski prvak i najuspješniji jedriličar u klasi IOM svih vremena.

Regatnu premijeru ispred Zadra imala je i U25 posada na Melgesu Otavić, koju vodi Edo Fike. Iako jedri na uvjerljivo najstarijem brodu, broja trupa 166, mlada posada iz kostrenskog kluba Galeb dobro se držala tijekom svih šest plovova. Pokazali su da se mogu nositi s najboljim hrvatskim jedriličarima te su stalno držali priključak, a regatu su završili na 16. mjestu.

Nova tehnologija na regati

Na regati u Zadru prvi se put koristio Vakarosov Race Sense sustav za detektiranje preuranjenog starta. I položio je ispit jer je tijekom šest održanih plovova zabilježen samo jedan pojedinačni opoziv, dok nije bilo nijednog generalnog opoziva. Race Sense sustav ubuduće će se koristiti na svim regatama CRO M24 Cupa.

U Zadru su se koristile i Smartmark „pametne bove“, koje su također pridonijele tomu da na moru sve funkcionira besprijekorno.

Slijedi Opatija, a potom i Svjetsko prvenstvo u Puli

Naredna regata CRO M24 Cupa jedri se od 9. do 12. travnja u Opatiji. To će ujedno biti i prva regata Europske serije, pa se očekuje dolazak velikog broja inozemnih posada. Dolazak su potvrdile talijanske posade na Melgesima Strambapapa i Melgina, a organizatori vjeruju da će u Opatiju doći još poneka posada iz obližnjeg Trsta, najveće baze talijanske M24 flote. Također, nadaju se dolasku nekoliko slovenskih, austrijskih te drugih posada iz srednje i sjeverne Europe.

Sljedeće godine Svjetsko prvenstvo klase Melges 24 jedri se u Puli, pa je i to jedan od razloga zašto se na svim ovogodišnjim regatama CRO M24 Cupa očekuje dolazak većeg broja stranih posada.

CRO Melges 24 Cup jedri se uz partnerstvo tvrtki: Luki Baustoffe, Angelina Yacht Charter, Sailing Point Hrvatska, North Sails, One Sails, digitalni studio Akvarij, Raiser digitalna agencija, ProMarine, Dustom Sails i Smartmotion.