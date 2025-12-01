Cro Go pekare svečano obilježile 30 godina rada: tri desetljeća tradicije, obitelji i vrhunskog pekarstva

U petak, 28. studenoga, u svečanoj atmosferi i uz veliki broj uzvanika održana je proslava 30 godina rada tvrtke Cro Go d.o.o., jednog od vodećih hrvatskih proizvođača pekarskih, slastičarskih i ekoloških proizvoda.

Pod sloganom “30 godina tradicije, obitelji i zajedništva”, večer je protekla u znaku emocija, zahvalnosti i prisjećanja na put koji je ova obiteljska tvrtka prošla od 1995. do danas.

Od male pekarnice do prepoznatljivog brenda zdrave i funkcionalne hrane

Cro Go je prije tri desetljeća osnovao g. Josip Gotovac, čija je vizija bila jednostavna – stvarati zdravije, ukusnije i prirodnije pekarske proizvode dostupne svima. Na temeljima prirodnog kvasca, provjerenih domaćih sirovina i bez aditiva, tvrtka se danas s ponosom pozicionira među vodeće hrvatske brendove u industriji zdravih i ekoloških proizvoda.

“Nije važno koliko puta padneš, važno je koliko puta ustaneš” – rečenica koja je, kako su istaknula njegova djeca tijekom iznenadne zahvale, obilježila karijeru osnivača g. Gotovca, ali i duh cijelog kolektiva.

Prigodan program ispunjen emocijama, anegdotama i zahvalama

Svečanost je započela kratkim uvodnim obraćanjem voditeljice, nakon čega je prikazana vizualna vremenska crta razvoja tvrtke od 1995. do 2025., uz dirljive anegdote koje su podsjetile na prekretnice i izazove kroz koje je Cro Go rastao.

Uzvanici su uživali u glazbi, druženju i prigodnoj nagradnoj igri, koja je dodatno uljepšala večer.

Poseban trenutak večeri bila je svečana dodjela zahvalnica zaposlenicima s više od 20 i 25 godina staža, ljudima koji su, kako je naglašeno, “zlatne ruke, srce pogona i stupovi tvrtke”. Posebno priznanje dodijeljeno je dugogodišnjem djelatniku Marku Baričeviću, .

Dirljivu atmosferu upotpunilo je i iznenađenje za osnivača Josipa Gotovca i njegovu suprugu Mariju, kojemu su simboličnu nagradu uručila njihova djeca, uz riječi zahvalnosti za rad, upornost i obiteljski duh kojim su obilježili tvrtku.

Gledajući naprijed – s istim vrijednostima koje traju 30 godina

Cro Go i dalje ostaje vjeran svojoj misiji – podržavati zdraviji način života kupaca kroz proizvode bez aditiva, s prirodnim sastojcima i punim okusom tradicije.

Korak naprijed prema prevenciji zdravlja Cro Go kupaca tvrtka je krenula sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda BioPrevent - Food suplemenata.

Svoju 30. obljetnicu tvrtka je proslavila okružena ljudima koji su dio njezina puta – djelatnicima, partnerima i prijateljima – te time još jednom potvrdila da se najveći uspjesi stvaraju zajedništvom.