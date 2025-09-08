Crnogorci se s tribina ispričali za rat: "Oprosti nam, Dubrovniče"

Hrfvatska reprezentacija na stadionu Maksimir igra četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Momčad Zlatka Dalića u dosadašnjem je dijelu kvalifikacija upisala tri pobjede, a večeras protiv Crne Gore traži nastavak savršenog niza.
Ovo morate vidjeti: Evo tko je navijač koji je privukao najviše pozornosti na utakmici, Modrićev potpis je tetovirao na leđa
Početkom drugog poluvremena pažnju su privukli navijači Crne Gore, smješteni na južnoj tribini stadiona. Podigli su transparent s porukom: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče."
Riječ je o prepjevu stihova iz devedesetih godina, u vrijeme Domovinskog rata. Upravo tada je dio crnogorskog stanovništva otvoreno prosvjedovao protiv napada na Dubrovnik, u kojem je sudjelovala i njihova država kao dio tadašnje Jugoslavije.