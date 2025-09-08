Crnogorci se s tribina ispričali za rat: "Oprosti nam, Dubrovniče"

Hrfvatska reprezentacija na stadionu Maksimir igra četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Momčad Zlatka Dalića u dosadašnjem je dijelu kvalifikacija upisala tri pobjede, a večeras protiv Crne Gore traži nastavak savršenog niza.

Početkom drugog poluvremena pažnju su privukli navijači Crne Gore, smješteni na južnoj tribini stadiona. Podigli su transparent s porukom: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče."

Riječ je o prepjevu stihova iz devedesetih godina, u vrijeme Domovinskog rata. Upravo tada je dio crnogorskog stanovništva otvoreno prosvjedovao protiv napada na Dubrovnik, u kojem je sudjelovala i njihova država kao dio tadašnje Jugoslavije.