Crnogorci bojkotirali navijanje, razlog je utakmica protiv Hrvatske?

Češka nogometna reprezentacija pobijedila je Crnu Goru 2:0 u Podgorici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, no utakmicu je obilježila i nesvakidašnja scena na tribinama stadiona.

Naime, nakon vrlo glasne i energične podrške u uvodnih pola sata, jezgra navijačke skupine sjeverne tribine odlučila je prekinuti navijanje. Transparenti su spušteni, navijači su se premjestili s gornjeg na donji prsten tribine, a dio ih je čak i napustio stadion. Od 33. minute atmosfera se potpuno promijenila – gromoglasno navijanje pretvorilo se u potpunu tišinu koja je trajala sve do poluvremena.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kako neslužbeno doznaje Lob Sport, razlog ovakve reakcije bio je bojkot. Najvatreniji navijači crnogorske reprezentacije iskazali su nezadovoljstvo potezom Nogometnog saveza Crne Gore, koji navodno nije želio sudjelovati u pokrivanju troškova gostovanja navijača na utakmici protiv Hrvatske u Zagrebu.

Time je sportski poraz Crne Gore dodatno zasjenjen navijačkim revoltima, a pitanje odnosa Saveza i navijačke zajednice ponovno je dospjelo u središte pažnje javnosti.