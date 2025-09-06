Crnogorci bojkotirali navijanje, razlog je utakmica protiv Hrvatske?

Češka nogometna reprezentacija pobijedila je Crnu Goru 2:0 u Podgorici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, no utakmicu je obilježila i nesvakidašnja scena na tribinama stadiona.
Naime, nakon vrlo glasne i energične podrške u uvodnih pola sata, jezgra navijačke skupine sjeverne tribine odlučila je prekinuti navijanje. Transparenti su spušteni, navijači su se premjestili s gornjeg na donji prsten tribine, a dio ih je čak i napustio stadion. Od 33. minute atmosfera se potpuno promijenila – gromoglasno navijanje pretvorilo se u potpunu tišinu koja je trajala sve do poluvremena.
Kako neslužbeno doznaje Lob Sport, razlog ovakve reakcije bio je bojkot. Najvatreniji navijači crnogorske reprezentacije iskazali su nezadovoljstvo potezom Nogometnog saveza Crne Gore, koji navodno nije želio sudjelovati u pokrivanju troškova gostovanja navijača na utakmici protiv Hrvatske u Zagrebu.
Time je sportski poraz Crne Gore dodatno zasjenjen navijačkim revoltima, a pitanje odnosa Saveza i navijačke zajednice ponovno je dospjelo u središte pažnje javnosti.