Crni kruh nije uvijek zdraviji izbor: Evo na što treba obratiti pozornost

Smeđi kruh godinama se predstavlja kao zdravija alternativa bijelom, pa ga mnogi kupuju gotovo automatski, uvjereni da time donose bolju odluku za svoje zdravlje. No stvarnost je ipak nešto složenija.

Ključna razlika između bijelog i integralnog kruha

Temeljna razlika krije se u vrsti brašna. Bijeli kruh proizvodi se od rafiniranog pšeničnog brašna iz kojeg su tijekom obrade uklonjeni mekinje i klica. Takav proces daje brašnu finiju teksturu i produžuje rok trajanja, ali istodobno uklanja velik dio vlakana, vitamina i minerala.

Integralni kruh izrađuje se od cjelovitog zrna pšenice, zbog čega zadržava sve njegove nutritivne vrijednosti. Sadrži više vlakana, sporije se probavlja, dulje pruža osjećaj sitosti i manje utječe na nagle oscilacije šećera u krvi. Upravo zato često se preporučuje kao dio uravnotežene prehrane.

Smeđa boja može zavarati

Problem nastaje kod proizvoda koji nose oznaku „smeđi“, ali zapravo nisu integralni. U praksi to nerijetko znači da je riječ o kruhu od bijelog brašna kojem je dodana manja količina integralnog brašna ili sastojci poput karamela, melase ili sladnog ekstrakta kako bi dobio tamniju boju i rustikalniji izgled.

Iako takav kruh može djelovati zdravije, njegova nutritivna vrijednost često je vrlo slična onoj bijelog kruha. Drugim riječima, smeđa boja nije jamstvo kvalitete — neki „smeđi“ kruhovi sadrže tek minimalno više vlakana, a ponekad čak i više šećera.

Zašto su vlakna važna

Vlakna su glavni razlog zbog kojeg se integralni kruh smatra boljim izborom. Ona usporavaju probavu, pomažu u regulaciji razine šećera u krvi i podržavaju zdravlje probavnog sustava.

Kruh siromašan vlaknima probavlja se brže, pa osjećaj sitosti kraće traje. Posljedica je češće posezanje za dodatnim obrocima ili grickalicama, što razliku između pravog integralnog i „smeđeg“ kruha čini daleko važnijom nego što se na prvi pogled čini.

Kako prepoznati kvalitetan kruh

Najsigurniji način je pažljivo čitanje deklaracije. Ako je na prvom mjestu popisa sastojaka navedeno „integralno pšenično brašno“ ili „brašno od cjelovitog zrna“, riječ je o kruhu koji ima smisla odabrati.

S druge strane, ako deklaracija navodi samo „pšenično brašno“, a kruh je tamne boje, velika je vjerojatnost da je riječ o bijelom kruhu s dodanim bojama ili aromama. Koristan pokazatelj može biti i udio vlakana — integralni kruh obično ih sadrži barem dvostruko više od bijelog.

Je li smeđi kruh doista zdraviji?

Samo ako je uistinu integralni. U suprotnom, razlika između smeđeg i bijelog kruha često je više rezultat marketinga nego stvarne nutritivne prednosti.

Zaključak je jednostavan: pri kupnji kruha ne oslanjajte se na boju, naziv ili ambalažu — najvažnije informacije nalaze se u deklaraciji, ispisane sitnim slovima.