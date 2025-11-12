Cristiano Ronaldo otkrio datum vjenčanja s Georginom

Nogometaš Cristiano Ronaldo nedavno je gostovao u podcastu popularnog engleskog novinara Piersa Morgana. Progovorio je, među ostalim, o svom privatnom životu te otkrio detalje vjenčanja s Georginom Rodríguez.

Potvrdio je da će se svadba održati 2026., nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Georgina Rodríguez (@georginagio)

‘Vjenčat ćemo se nakon Svjetskog prvenstva’, rekao je kroz smijeh i dodao: ‘I nadam se da ću na svoje vjenčanje stići s trofejem prvaka’.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Georgina Rodríguez (@georginagio)

Par se zaručio u kolovozu, a Ronaldo kaže da prosidba nije bila planirana, već potpuno spontana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Georgina Rodríguez (@georginagio)

‘Dobre stvari se događaju prirodno. Nogomet, život, prilike, brak... dolaze kada trebaju’, smatra, piše Story.

Svoju partnericu zaprosio je u jedan sat ujutro, a njihove kćeri Alana i Eva imale su važnu ulogu.

‘Dok sam Georgini davao prsten, naše kćeri su ušle i pitale: ‘Tata, daješ li mami prsten i pitaš je da se uda za tebe?’. Tada sam istinski shvatio - da, bio je to pravi trenutak’, prisjetio se.

Na pitanje zašto je čekao toliko dugo odgovorio je: 'Uvijek kažem da se dobre stvari događaju u pravo vrijeme. Ponekad vam treba vremena da shvatite da ne biste trebali raditi određene pogreške. Nisam želio žuriti s nečim tako važnim'.

Nogometaš ne skriva ljubav prema svojoj zaručnici.

'Oženit ću je jer vjerujem da je pravo vrijeme. Ne samo zato što je majka moje djece, već zato što je osoba koju najviše volim. Ona je ljubav mog života’, zaključio je.