Čovjek od 62 godine priveden jer je vozio posve drogiran. Pustili ga na slobodu

U žurnom postupku na sud je odveden 62-godišnjak kojeg su u ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine u 1,30 sati u Splitu zaustavili policijski službenici Prve policijske postaje.

Preliminarnim testiranjem utvrđena je sumnja da je upravljao vozilom pod utjecajem droge, ali odbio je daljnji liječnički pregled kako bi se ta sumnja potvrdila.

Uhićen je i odveden na sud s obzirom da je ponavljač koji je do sada dva puta prijavljivan jer je odbio podvrgnuti se ispitivanju ili liječničkom pregledu kako bi se utvrdila prisutnost droge u organizmu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja i kazni kaznom zatvora u trajanju od 15 dana.

Sud ga je pustio na slobodu.