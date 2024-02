ČOVJEK NA MAKARSKOJ PLAŽI SPUSTIO HLAČE I NAVODNO POKAZAO SPOLOVILO Pozvana je policija, brani se da je samo plesao: "Micao sam kukovima u krug te naprijed nazad kao Elvis Presley"

Kad se spustio na plažu na šetalištu Svetog Petra u Makarskoj u popodnevnim satima sredinom lipnja, 63-godišnji Makaranin nije se uspijevao kontrolirati. Ponijela ga je atmosfera pred mnogobrojnim kupačima koji su uživali u suncu i moru, pa je spustio hlače i pokazao sadržaj gaća. Pritom je krenuo micati kukovima i simulirati seksualni čin, piše Jutarnji list.

Vrlo brzo su građani reagirali, a nedugo zatim i policija koja ga je prijavila za članak 14. st.1 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zbog navedenih poteza prekršajni sudac ga je kaznio sa 80 eura, a ujedno mora platiti i 27 eura sudskih troškova.

Jedan od svjedoka je ispričao da mu je toga dana na radnom mjestu prišla gošća na plaži i zamolila za intervenciju. Pokazala mu je čovjeka "na 25 metara daljine otprilike kako čini nemoralne radnje prema nekim curicama".

Imao je spuštene hlače, navodno mu se vidjelo spolovilo

"Vidio sam ga da ima spuštene hlače, vidjelo mu se spolovilo i licem je bio okrenut prema skupini djevojčica koje su se tamo sunčale i kupale 10 metara dalje. Micao je bokovima naprijed nazad te sam mu povikao: ‘Jesi normalan? Šta to radiš?‘ Kad sam mu prišao on se obukao i otišao", prisjetio se jedan žitelj Makarske koji 63-godišnjaka, inače, poznaje iz mjesta.

Obrana vremešnog muškarca je u najmanju ruku ‘umjetnička‘ te je za njega sve to bio samo ples kojim je ispunjavao želje nekih momaka s plaže.

"Bio sam na plaži kod poluotoka Sv. Petar i cijelo to popodne sam se kupao. Bilo je dosta kupača i nikom se nisam obraćao. Momci koji su me vidjeli, a nikako to nisu bila djeca, počeli su mi dovikivati da zaplešem. Svi me oni poznaju. A kako sam se ja tom prigodom presvlačio odnosno oblačio duge hlače i majicu, izvodio sam performanse. Micao sam kukovima u krug te naprijed nazad kao Elvis Presley za vrijeme plesa. Nisam vadio spolovilo niti sam ikoga vrijeđao. Ljudi su mi se smijali dok su me gledali. A bila je i jedna ženska, dosta ružna, koja se odmakla od mene iako sam bio na 15 metara udaljenosti. I ona je pozvala tog drugog čovjeka koji mi je prišao i zaprijetio da će pozvati policiju pa sam prekinuo ples i udaljio se", pojasnio je privedeni 63-godišnjak koji je u konačnici za sud vrijeđao moralne osjećaje građana, piše Jutarnji list.