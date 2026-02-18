Čovjek izboden nožem. Prolaznik: "Vidio sam kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila"

Policija je za Index potvrdila da je večeras postupala u Ninskoj ulici u Sesvetama na temelju zaprimljene dojave.

Na mjestu događaja pronađena je ozlijeđena osoba koja je prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a iz policije su samo naveli da ozlijeđena osoba nema rane od vatrenog oružja.

24sata javljaju da je po ulici bilo krvi pa su policajci pozvali vatrogasce da to isperu. "Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", ispričao im je jedan od prolaznika.