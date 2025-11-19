Ćorlukina Franka podijelila dirljiv trenutak: Pogledajte Vedranovu mezimicu

Franka Batelić ponovno je raznježila svoje pratitelje objavom na Instagramu u kojoj je zabilježila dragocjeni trenutak njezina supruga Vedrana Ćorluke i njihove kćerkice Grete.

Na fotografiji se vidi kako malena Greta sjedi tati u krilu i zajedno crtaju za stolom.

''Kad je tata tu sve je juhuhu'', napisala je Franka uz preslatki prizor, čime je jasno dala do znanja koliko njezina kći uživa u svakom trenutku provedenom s tatom, piše Dnevnik.hr.

Inače, par osim kćerkice ima i sina Viktora.