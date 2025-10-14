Čogelja se oprostio od Stipe: "Ne brini, prijatelju, tvoja slika će ostati u našim sjećanjima"

Splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja emotivno se oprostio od Stipe Legende, kojeg je opisao kao "jedinu legendu među nama". U dirljivoj objavi naglasio je kako je ovaj trenutak trebao biti obilježen u kronikama Splitsko-dalmatinske županije, ali će uspomena na pokojnika zauvijek ostati u sjećanjima Dalmacije i Hrvatske.

"Ne brini, prijatelju, tvoja slika će ostati u našim sjećanjima... u sjećanjima Splita i Dalmacije, sjećanjima Hrvatske, u kronikama ovog originalnog dijela Mediterana", poručio je Čogelja.

Podsjetio je i na riječi Bogdana Radice kako "Mediteran nije samo zemljopis, to je stanje duha – spoj vjere, soli i sunca", ističući da je upravo tako živio i njegov prijatelj.

"Legende ne umiru! One se samo preliju – iz tijela u sjećanje, iz života u priču koju ćemo zauvijek pričati", zapisao je Čogelja, dodavši oproštajne riječi: "Prijatelju, neka ti je laka hrvatska zemlja!"