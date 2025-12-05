Cloudflare ponovno u kvaru: Nakon velikog pada prije mjesec dana, internet je opet pogođen velikim prekidom

Samo mjesec dana nakon velikog prekida rada koji je poremetio internet diljem svijeta, Cloudflare se ponovno našao u središtu velikog poremećaja koji je oborio brojne posjećene web-stranice i aplikacije. Platforme poput Zerodhe, QuillBota, Canve, pa čak i DownDetectora — servisa na koji se milijuni oslanjaju kako bi provjerili prekide rada — sve su doživjele pad sustava.

U trenutku pisanja ovog teksta Zerodha, jedna od najkorištenijih indijskih aplikacija za trgovanje i financije, mnogim je korisnicima i dalje nedostupna te prikazuje pogreške povezane s aktualnim problemima u Cloudflareovoj infrastrukturi. Težak udarac pretrpjeli su i dizajneri te kreatori sadržaja: korisnici Canve prijavljuju neuspjele prijave, zamrznute nadzorne ploče i poruke „usluga nedostupna“.

Razdoblje održavanja pretvorilo se u globalnu internetsku nestabilnost

Zbunjenost je dodatno rasla kada je i DownDetector prestao raditi, ostavljajući korisnike bez mogućnosti da provjere ima li Cloudflare problema. Upiti na društvenim mrežama brzo su sugerirali reprizu prošlomjesečnog prekida — a ubrzo nakon toga Cloudflare je potvrdio da je u tijeku mrežno održavanje.

U statusnom ažuriranju tvrtka je navela: „U tijeku – Zakazano održavanje je trenutačno u tijeku. Davat ćemo ažuriranja prema potrebi.“

Ranije su već upozorili korisnike: „Provodi se zakazano održavanje u ORD (Chicago) podatkovnom centru 5. prosinca 2025. između 07:00 i 11:00 UTC. Promet bi mogao biti preusmjeren s ove lokacije, stoga postoji mogućnost blagog povećanja latencije za krajnje korisnike u pogođenoj regiji tijekom ovog razdoblja.”

Cloudflare je također obavijestio partnere i poslovne korisnike: „Za PNI / CNI korisnike povezane s nama na ovoj lokaciji, osigurajte da očekujete preusmjeravanje prometa na druge lokacije tijekom razdoblja održavanja, budući da mrežna sučelja u ovom podatkovnom centru mogu privremeno postati nedostupna.“

Iako je tvrtka ovaj događaj klasificirala kao rutinsko održavanje, lančana usporavanja i prekidi rada sugeriraju da mehanizmi prebacivanja prometa možda nisu funkcionirali kako se očekivalo — ili da je preusmjeravanje dodatno opteretilo druge Cloudflareove čvorove.

Što Cloudflare zapravo radi — i zašto internet to itekako osjeti

Cloudflare upravlja jednom od najvećih svjetskih cloud mreža, pružajući sigurnosne usluge, optimizaciju performansi i distribuciju sadržaja za milijune web-stranica. Djeluje kao reverzni proxy koji se nalazi između korisnika i izvornog poslužitelja kako bi:

filtrirao zlonamjeran promet,

branio od DDoS napada,

balansirao globalni mrežni promet i

ubrzao isporuku sadržaja.

Budući da se toliko velikih web-stranica oslanja na Cloudflareovu infrastrukturu, čak i manji poremećaj može izazvati globalna usporavanja ili prekide — što se danas jasno vidjelo.

Korisnici čekaju stabilnost dok Cloudflare radi na rješenju

Cloudflare još nije ponudio detaljnije objašnjenje osim obavijesti o zakazanom održavanju, ali inženjeri i dalje ažuriraju statusnu stranicu kako radovi napreduju.

S obzirom na to da današnji prekid predstavlja drugi veliki poremećaj u samo nekoliko tjedana, korisnici i tvrtke sve više propituju otpornost globalne internetske infrastrukture — i posljedice kada jedan jedini pružatelj postane kritična točka kvara.