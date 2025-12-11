Članica splitskog kluba brončana na europskom prvenstvu u taekwondou!

Članica splitskog Taekwondo kluba Marjan Magdalena Matić osvojila je brončano odličje prvog dana europskog prvenstva za mlađe seniore koje se održava u Prištini.

Magdalena je u teškoj kategoriji slavila u osmini finala protiv Izraelke Hajame Lipaz 2:0 u rundama, a u četvrtfinalu je bila bolja od Nizozemke Nielle Vroegh, još jednom s 2:0 u rundama. Polufinalni sraz otišao je na stranu Turkinje Uzuncavdar, višestruke europske i svjetske prvakinje te je Magdalena ostala na brončanom odličju.

Nastavak je to kontinuiteta i vrhunskih ostvarenja za mladu Splićanku kojoj je ovo već peta velika medalja. Svjetska juniorska prvakinja, europska prvakinja za mlađe seniore, europska kadetska prvakinja, europska viceprvakinja za mlađe seniore dodala je broncom jedino odličje koje joj je nedostajalo u konkurenciji mlađih seniora.

Dodajmo da je Magdalena opravdala nagradu Dražen Petrović za najbolju mladu sportašicu Hrvatske koju je primila ove godine iz ruku Biserke Petrović.

Ovo odličje je ujedno i 151. velika medalja splitskog Marjana koji nastavlja s vrhunskim radom i ostvarenjima.