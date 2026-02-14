Čitatelj snimio noćnu moru svih vozača: "Juri suprotnim trakom, misli da je tunel jednosmjeran"

Redakciji se javio čitatelj koji je u velikom tunelu na omiškoj obilaznici zabilježio izrazito rizično ponašanje jednog vozača. Uz dojavu je poslana i fotografija.

Prema njegovim riječima, vozač osobnog automobila kretao se lijevom prometnom trakom velikom brzinom, očito pogrešno smatrajući da je tunel jednosmjeran.

„Snimljeno u velikom tunelu omiške zaobilaznice. Čovjek vozi lijevom trakom velikom brzinom misleći da je tunel jednosmjeran. Gdje su kamere, gdje je policija?“ naveo je čitatelj.

Posebno zabrinjava što se, kako tvrdi, neposredno nakon izlaska iz tunela nalazi zavoj te most preko rijeke Cetine, a vozač se na pravilnu prometnu traku prestrojio tek na samom mostu.

Takvo ponašanje u prometu predstavlja ozbiljnu opasnost za sve sudionike, osobito na brzoj prometnici i u uvjetima smanjene preglednosti kakvi vladaju u tunelima.