Čistili tavan pa otkrili opasnu kemikaliju, morali zvati vatrogasce u zaštitnim odijelima

U Zagrebu je jutros oko 10:25 zaprimljena dojava građana koji su tijekom čišćenja tavanskog prostora naišli na vreću iz koje je iscurila žuta tekućina. Građani su slučaj odmah prijavili Vatogasnoj postaji Zagreb te su rekli da im je nakon toga postalo nemoguće pristupiti prostoru jer ih peku oči te nisu znali o kojoj se tvari radi ni u kojoj količini.

Prema informacijama, u toj je zgradi ranije živio kemičar, a zbog sumnje na opasne kemikalije na teren je upućena Specijalistička postrojba za tehničke intervencije (STL) s opremom za rad s benzenom.

"Nakon izlaska na teren potvrđeno je da se radi o benzenu, kemijskoj tvari koja je ispariva, zapaljiva i opasna za zdravlje. Vatrogasci u zaštitnim odijelima za potpunu zaštitu iznijeli su kontaminiranu tekućinu na sigurno, u posebnu posudu na otvorenom prostoru", rekao je Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca.

Tijekom pregleda tavana pronađeno je još nekoliko zatvorenih boca s kemikalijama, koje su također osigurane.

Intervencija je predana policiji, koja će u suradnji s ovlaštenom tvrtkom organizirati daljnje zbrinjavanje pronađenog benzena i ostalih kemikalija, piše Dnevnik.