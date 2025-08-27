CIOFF Festival folklora Split 2025. oduševio publiku: Preko 10.000 gledatelja uživalo u plesovima i glazbi iz cijelog svijeta

Završnim koncertom u subotu 23. kolovoza na solinskoj Gradini te oproštajnom zabavom svih sudionika iste večeri u Akademisu na Spinutu, stavljena je točka na i 4. CIOFF Međunarodnog festivala folklora Split 2025 – manifestacije bez koje je već sada nezamisliva kulturna ponuda Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Zahvala organizatora

Organizator, Folklorni ansambl Jedinstvo Split, koristi ovu prigodu da zahvali svima koji su pjesmom, plesom, glazbom i osmijehom, na sceni i izvan nje, doprinijeli uspjehu ovog svjetskog događaja. Posebna zahvala ide i svim podupirateljima predvođenima Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Splitom, a to su: TZ grada Splita, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ Trogir, TZ Klis, TZ Šolta, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split, te donatori, sponzori i partneri: Studentski centar Split, Turističko-ugostiteljska škola Split, Akademis Fit Split, Leda, Digitalni studio AKVARIJ, City Center One Split, Quantum code, MM Tours, Dalmatinski portal, Dalmacijadanas, HR Radio Split, Hrvatska radiotelevizija, Nova TV, Radio Brač, gospodin Domagoj Balarin Đipalo, a osobita zahvala ide i glavnom medijskom pokrovitelju – Slobodnoj Dalmaciji.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na kraju, kao šećer na kraju, zahvala ide i svim vodičima grupa, cjelokupnom osoblju te izvršnim producentima, scenaristima, redateljima i direkciji festivala koji su svi redom upravo članovi - Jedinstva.

Preko 10.000 gledatelja

CIOFF Međunarodni festival folklora Split 2025, četvrtu godinu zaredom, obogatio je ljetnu kulturnu ponudu Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Folklorni ansambl Jedinstvo ponovno je doveo svjetske plesove i glazbu – ove godine od Južne Koreje i Indije do Europe i Latinske Amerike. Svoju kulturnu baštinu predstavili su ansambli iz Češke, Sjevernog Cipra, Kolumbije, Bugarske, Paragvaja, Južne Koreje i Indije, dok su Hrvatsku predstavljali domaći ansambli od Slavonije pa sve do naših otoka. Uz domaćina – splitsko Jedinstvo, nastupili su i: Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić (Osijek), KUD Kvadrilja (Trogir), KUD Šolta (Gornje Selo), KUD Salona (Solin) te najmlađi – Folklorna igraonica Kliška dica pod vodstvom Josipe Boban i Mirjane Rizvan.

Koncerti, radionice za djecu i brojna popratna događanja, koje je pratilo ukupno više od 10.000 gledatelja, održavali su se od 19. do 23. kolovoza na šest lokacija: Split, Trogir, Klis, City Center One, Solin i Šolta, uz sudjelovanje više od 300 izvođača iz cijelog svijeta.

U Jedinstvu vjeruju da svi koji su sudjelovali ili gledali ovaj festival nose sa sobom prekrasne uspomene u svoje domove – na sva četiri kraja svijeta – te poručuju:

Vidimo se dogodine na malom jubileju – na 5. CIOFF Međunarodnom festivalu folklora Split 2026!

A do tada uživajte u raskošnoj fotogaleriji festivala koju potpisuje Dražen Bošnjak.