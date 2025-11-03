Činilo se da je ovo najpopularnija pizzerija u Hrvatskoj, a onda se dogodio šok: "Hvala svima na 'besplatnoj reklami'"

Derbi Dinama i Rijeke (2:1) u 12. kolu SuperSport HNL-a donio je puno uzbuđenja, ali i kontroverzi koje su se nastavile i nakon posljednjeg zvižduka. U središtu pozornosti završio je glavni sudac Igor Pajač, čije su odluke izazvale lavinu kritika, osobito zbog situacije u 77. minuti kada nije pokazao crveni karton Josipu Mišiću.

Nezadovoljni navijači Hajduka odlučili su svoje ogorčenje izraziti na neobičan, ali maštovit način. Umjesto tribina, njihova je meta postala Pajačeva “Pizzeria & Bar Iggi”.

Putem društvenih mreža pokrenuli su koordiniranu akciju masovnog ostavljanja negativnih Google recenzija, uz duhovite komentare i sarkastične opaske na račun suđenja. Posljedice su se brzo osjetile — ocjena lokala spustila se s 4,2 na svega 1,5 zvjezdica, a neko vrijeme čak je i naziv na Googleu bio izmijenjen u “Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg”.

U kratkom razdoblju Google profil pizzerije bio je preplavljen negativnim ocjenama s jednom zvjezdicom. Neki korisnici pokušali su čak privremeno promijeniti naziv objekta, dok su u komentarima prevladavale nogometne aluzije i kritike suđenja, umjesto stvarnih dojmova o hrani i usluzi.

"Od jučer smo suočeni s napadima i netočnim informacijama na društvenim mrežama"

Nakon što je akcija na društvenim mrežama postala viralna, Google je reagirao – dio recenzija je uklonjen ili označen kao neprikladan. Time se prosječna ocjena lokala, koja je ranije pala na svega 1,5 zvjezdicu, ponovno vratila na razinu prije incidenta.

Potom su se oglasili iz spomenutog ugostiteljskog objekta;

- Pizzerija Iggi ovim putem želi jasno istaknuti da nema nikakve veze s gospodinom Igorom Pajačom. Vlasnici pizzerije su obitelj Bajić.

Od jučer smo suočeni s napadima i netočnim informacijama na društvenim mrežama. Jedine točne stvari koje su recenzenti primijetili… plave stolice u našem lokalu.

Hvala svima na “besplatnoj reklami”! Pozivamo vas da umjesto nagađanja, dođete i kušate pravu Iggi pizzu.

Zahvaljujemo na podršci i razumijevanju - stoji u Instagram objavi.

