Hajdukovci zasuli negativnim ocjenama Pajačevu pizzeriju: "Po ulasku sam dobio crveni karton jer ne navijam za Dinamo"

Nakon napetog derbija Dinama i Rijeke (2:1) u 12. kolu SuperSport HNL-a, tenzije se nisu smirile ni dugo nakon posljednjeg zvižduka. Glavni sudac utakmice, Igor Pajač, našao se u središtu oštrih kritika zbog nekoliko vrlo spornih odluka koje su obilježile susret — ponajviše zbog neisključenja Josipa Mišića u 77. minuti.

U toj situaciji, kapetan Dinama nakon prekršaja nad Tonijem Frukom fizički je nasrnuo na dvojicu protivničkih igrača. Najprije je rukom udario Justasa Lasickasa, a zatim odgurnuo Antu Majstorovića. Iako su oba poteza izgledala kao izravni crveni karton, Pajač je pokazao tek žuti, dok se VAR soba nije oglasila ni sugerirala pregled situacije.

Takav rasplet izazvao je ogorčenje među igračima, trenerima i navijačima Rijeke. Predsjednik kluba Damir Mišković javno je prozvao suđenje, nazvavši ga “sramotnim”, te izdvojio i druge sumnjive situacije — udarac Diona Drene Belje laktom u Majstorovića i mogući prekršaj Scotta McKenne nad Dujom Čopom u kaznenom prostoru.

Navijači Hajduka pokrenuli digitalnu “osvetu”

Dio navijača Hajduka odlučio je reagirati na svoj, vrlo kreativan način. Meta njihova bijesa postala je pizzeria u vlasništvu suca Pajača – “Pizzeria & Bar Iggi”.

Organizirano su se, putem društvenih mreža, uputili na Google recenzije i ondje započeli koordiniranu akciju ostavljanja najnižih mogućih ocjena i duhovitih komentara. U samo nekoliko sati ocjena lokala pala je s 4,2 na 1,5 zvjezdica, a ime objekta neko je vrijeme čak bilo promijenjeno u “Pizzeria & Bar Slinamo Zabreg”.

Recenzije su bile preplavljene satiričnim referencama na suđenje:

“Predugo smo čekali hranu. Konobar je došao nezainteresiran i nervozan. Stalno nas je požurivao dok smo birali što ćemo jesti. Donio je pogrešnu hranu, a uz to je bila sirova. Previsoke cijene. Ne preporučam nikome.”

“Grozno. Vlasnik bahat i neugodan. Izbila je i tuča, no vlasnik nije ništa učinio po tom pitanju. Iz nekog razloga, svaka pizza ima neku ružnu plavu boju.”

“Po ulasku u samu pizzeriju dobio sam crveni karton jer ne navijam za Dinamo… Užas, šamaranje i to prolazi, ali ne navijati za Dinamo nikako. Ne bih preporučio dalje.”

“Hrana u plavoj boji, ambijent u stilu HNS-a.”

“Kako sudi – tako i kuha.”