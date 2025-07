SENZACIJA NA WIMBLEDONU Čilić srušio četvrtog igrača svijeta

Marin Čilić ušao je u treće kolo Wimbledona pobjedom protiv četvrtog tenisača svijeta, rođenog Londonca Jacka Drapera. Slavio je nakon 2 sata i 40 minuta igre sa 6:4, 6:3, 1:6, 6:4. Sljedeći će mu protivnik biti Španjolac Jaume Munar.

U prvom je setu Čilić imao priliku za 3:1, kod 3:3 je spasio break-loptu, a kod 4:3 propustio 0-40. No potom je nanizao 5 gemova za 6:4, 3:0 i zadržao prednost do kraja drugog seta. U trećem mu je setu Draper dva puta uzeo servis, od 1:1 odjurio do 6:1. Čilića to nije poremetilo, nastavio je igrati kao u najboljim danima i dočekao svoje prilike. Prve je dvije, kod 4:3 i 15-40, propustio, ali je treća, u posljednjem gemu meča, bila – sreća.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Bio je veliki izazov za mene vratiti se na ovaj nivo u ovoj fazi karijere, pobijediti sjajnog igrača poput Drapera u njegovom gradu pred punim tribinama terena broj 1. Hvala mom timu, supruzi i sinovima. Trčanje za Baldom i Vitom me drži u formi. Osjećam se sjajno i nadam se da ću tako i nastaviti", rekao je Čilić nakon jedne od najvećih i najslađih pobjeda u bogatoj karijeri. S terena je ispraćen ovacijama.