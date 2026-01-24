Čilić ispao s Australian Opena

Marin Čilić završio je nastup na Australian Openu u trećem kolu. Bolji od 37-godišnjeg hrvatskog tenisača bio je 12. nositelj, Norvežanin Casper Ruud, koji je nakon nešto više od tri sata igre slavio rezultatom 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.

Ruud iskoristio prilike, Čilić propustio break-lopte

Ruud je bolje otvorio susret te je već u trećem gemu prvog seta došao do breaka, koji je bez većih problema sačuvao do kraja seta. Čilić je na 4:5 imao četiri break-lopte, no nije uspio iskoristiti nijednu, što je Norvežaninu donijelo početnu prednost.

Sličan se scenarij ponovio i u drugom setu. Ruud je ponovno oduzeo servis Čiliću na samom početku, a hrvatski tenisač je i ovaj put na 4:5 imao priliku vratiti se u set. Imao je tri uzastopne break-lopte i još jednu dodatnu, no Ruud se izvukao zahvaljujući snažnim i preciznim servisima.

Povratak u trećem setu, pad u završnici

U trećem setu Čilić je podigao razinu igre, stabilizirao servis i prvi put u meču došao do breaka. To mu je bilo dovoljno da osvoji set i vrati se u meč.

Dobru igru nastavio je i u četvrtom setu, u kojem je napravio break za vodstvo 4:3 te se činilo da je peti set nadohvat ruke. Međutim, ključni trenutak dogodio se u sljedećem gemu. Čilić je imao 30:0, potom je promašio lagan udarac u već dobivenom poenu, uslijedila je dvostruka pogreška i još jedna neprisiljena greška, čime je Ruud vratio izgubljeni servis.

Hrvatski tenisač je potom na 5:6 servirao za tie-break i poveo 40:0, no izgubio je čak pet poena zaredom, što je Ruud iskoristio za konačnu pobjedu i prolazak dalje.

Norvežanin će u osmini finala igrati protiv osmog nositelja Bena Sheltona.