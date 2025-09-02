Cijene u Hrvatskoj u kolovozu više za 4,1 posto u odnosu na lani!

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2025. u odnosu na kolovoz 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1 posto, a u odnosu na srpanj 2025. (na mjesečnoj razini) za 0,1 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Usluge iznosi 6,4 posto, za Hranu, piće i duhan 6,2 posto, za Energiju 2,5 posto, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,5 posto. Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Usluge, za 1,4 posto, i Hrana, piće i duhan, za 0,2 posto, dok je pad stope procijenjen za komponente Energija, za 1,0%, te Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,7 posto.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2025. u odnosu na kolovoz 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,6 posto, a u odnosu na srpanj 2025. (na mjesečnoj razini) za 0,2 posto.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za kolovoz 2025. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci za kolovoz 2025. prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 15. rujna 2025.