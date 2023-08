CIJENE OTIŠLE U NEBO Pasta za zube košta kao kila svinjskog buta! 'Hrvati ne primijete jer ionako slabo peru zube'

Čak i nesretna aplikacija kretanje cijena ministra Filipovića pokazuje da je pasta poskupjela 232 posto. A kako je poznato da su po karijesima i slaboj dentalnoj higijeni Hrvati europski prvaci, pitanje je što će tek biti sada kada pasta košta kao kila svinjskog buta.

Četiri eura i 39, četiri eura 89, pet eura 19 - i ne, ovo nisu cijene karata za kino, cigareta ili WC papira. Ako ste nedavno bili u trgovinama, znate da su ovo cijene pasta za zube. Neke posebno skupe koštaju i 6 eura i 45 ili gotovo 12 eura.

Da, pasta za zube je toliko skupa, ali nije postala simbol inflacije poput kuglice sladoleda, možda zato jer Hrvati slabo peru zube. Stomatolog Željko Rotim, poznavajući oralnu higijenu nacije smatra da ovo poskupljenje prolazi ispod radara.

"Nažalost zbog činjenice da Hrvati tako i tako slabo peru zube, koštala pasta 100 ili 150 kuna, potpuno je svejedno. Onima koji ne peru zube, neće ih prati ni dalje. A oni koji peru zube, naravno da će njima smetati jer kao i uvijek Hrvati će se snaći", kaže i nastavlja, ili će je otići van kupiti ili ćemo se vratiti u vrijeme Drugog svjetskog rata pa ćemo prati zube sodom bikarbonom, piše RTL.

I ne trebamo otići ovoliko daleko u povijest da se prisjetimo kako paste za zube nisu koštale šest, sedam ili 12 eura.

Tako je primjerice u kolovozu 2022. pasta od eura i 46 centi u kolovozu poskupjela na dva eura i 79, što znači za 91 posto. S dva eura i 65 centi lani u kolovozu ista pasta u istom dućanu danas košta tri eura i 98, što znači 50 posto više.

A jedno duplo pakiranje koje ste lani plaćali četiri eura i 38, danas ćete platiti šest i 99, što znači 60 posto više.

Ekonomski analitičar Damir Novotny objašnjava da smo u prvom valu i naletu inflacije 2021. lakše mogli prepoznati uzročnike rasta cijena.

"To je bilo s jedne strane nedostatak robe nakon lockdowna i nagli rast cijena energenata kao posljedica agresije Rusije na Ukrajinu", kaže i dodaje da u drugom valu inflacija postaje endemska i ne možemo lako prepoznati uzročnike rasta cijena.

Svi se sjećamo kako su uoči uvođenja eura cijene išle gore, ali trend se nastavio i nakon. Od 103 paste čija se cijena prati na stranici Kretanje cijena, njih 62 su poskupjele.

I to do 10 posto njih 6. Između 20 i 30 posto čak 43 paste za zube. Između 30 i 40 posto skuplje je sada 7 proizvoda, a apsolutni rekorder je poskupljenje jedne pasta za 238 cijela 83 posto.

"Baš me zanima isto koji je to sastojak i koliko to proizvodnja može poskupiti da bi pasta za zube poskupila toliko", pita se stomatolog Rotim.

Ponavljamo, za 238, 91 ili 60 posto pasta za zube. Nastavi li se ovako možda ćemo kao nekada u Trst po traperice opet ići van države kako bismo oprali zube.