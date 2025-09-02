Cijene nekretnina ne prestaju rasti: "Ne rješavamo glavni razlog..."

Što se događa na tržištu nekretnina u Hrvatskoj? Članica Predsjedništva Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Lana Mihaljinac Knežević o tome je razgovarala s Tihomirom Ladišićem u Novom danu N1 televizije.

Kakvo je stanje na tržištu nekretnina?

"Nema promjena oko količine nekretnina koje se mogu naći na tržištu, a to je osnova problema. Doneseni su mnogi novi zakoni iz segmenta poreza, stambene politike. Promjene su na tržištu kreditiranja i čekamo rezultate svega toga", govori Lana Mihaljinac Knežević.

Rastu li cijene nekretnina?

Odgovorila je na pitanje rastu li cijene nekretnina i dalje: "Trend je malo sporiji nego što je bio u prvih par godina nakon covida, trend se malo usporio u 2024. godini u odnosu na 2023. i 2022. godinu kada smo bilježili najveći rast. Činjenica jest da cijene i dalje rastu. Ne rješavamo glavni razlog zbog kojeg cijene i dalje rastu, a to je manjak ponude. U novogradnji se ne proizvodi dovoljno, a fond rabljenih stanova je potrošen, u njega se desetljećima nije ulagalo. Ono što je ostalo na tržištu je precijenjeno zbog očekivanja vlasnika, a naše tržište je jako tromo, vlasnici se ne odlučuju na prodaju ako ne mogu postići ono što smatraju da trebaju."

Mihaljinac Knežević podsjeća da postoji razlika u cijenama u pojedinim dijelovima Hrvatske: "Tržište u Hrvatskoj možemo podijeliti u tri kategorije: Zagreb, obala i ostala područja Hrvatske. Moramo promatrati geografske izazove, ekonomske i što je u strukturi problema." Apsurd "Tržište funkcionira na osnovu ponude i potražnje, dokle netko može kupiti stan za 5300 eura po kvadratu, developer će ga proizvoditi. To je mali broj nekretnina. Imamo apsurd, priča se o tome koliko nam nedostaje nekretnina, a nedostaje novosagrađenih stanova po priuštivim cijenama, a najviše ih nedostaje tamo gdje je najveća ekonomska aktivnost - u Zagrebu i na obali. Nedostaje nam stanova za stanovanje, a ne za rentanje", objašnjava. Govori da je Vlada iznijela podatke o 600.000 praznih nekretnina u Hrvatskoj: "Ne znamo koja je struktura tih neiskorištenih praznih nekretnina." Mihaljinac Knežević smatra da će se pravi rezultati poreza na nekretnine vidjeti kada građani prime svoja rješenja: "To je godišnji porez čiju visinu donose jedinice lokalne samouprave. Hoće li taj iznos stimulirati vlasnika da stavi svoju nekretninu u prodaju ili najam? Vlasnici će kalkulirati što im je isplativije. Nismo vidjeli znatno veći broj vlasnika koji su se na to odlučili."