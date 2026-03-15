Cijena omiljene blagdanske namirnice porasla za 74 posto: "Ljudi si priušte koliko mogu"

Mnogi građani teško mogu zamisliti Uskrs bez janjetine. No tko se želi počastiti ovim tradicionalnim jelom, neće proći jeftino - kilogram janjetine na tržnici seže i do 20 eura.

Kod uzgajivača Miloša zasad nema straha - potražnja je stabilna.

"Najbolji janjci što mi prodajemo su 25 do 30 kilograma, to nam ljudi najviše traže i to je najbolja prodaja. Cijena je kao i prošle godine 6 eura po kilogramu žive vage. Cijena janjaca je ostala ista, a sve ostalo poskupljuje - žitarice, sijeno", ispričao je Miloš Lekić, uzgajivač ovaca iz Dugog Dola za Dnevnik.hr.

Gužve su se stvarale i na glavnoj zagrebačkoj tržnici.

"Janjetinu smo prodali, sve što smo imali. Malo je skupo, ali ljudi malo priušte sebi kilogram dva koliko tko može, netko pola, netko cijelo", rekao je mesar Dragan Jurjević.

Kako bi osigurali svoju porciju omiljene uskrsne namirnice, mnogi su janjetinu rezervirali tjednima unaprijed

Mesar Ivica Zubec objasnio je koji su komadi najtraženiji: "Možda prednji se bolje ispeče, jer je tanji i ima rebra, a gdje je jača ekipa i ima više ljudi uzmu zadnji, jer u butu ima više mesa". Za Uskrs bi cijena mogla rasti: "Sad je 18.90, vjerojatno će poskočiti za dva, tri eura, ali neće više".

U trgovinama se trenutačno kilogram janjetine prodaje za oko 11,99 eura. Za usporedbu, 2022. godine, prije uvođenja eura i na prvi Uskrs nakon početka rata u Ukrajini, kada su cijene također brzo rasle, kilogram je stajao 6,89 eura. To je rast od čak 74 posto u četiri godine.

Potražnja i dalje visoka

Građani su umorni od stalnih poskupljenja, ali uskrsna tradicija ipak će se poštovati.

"Dosta je sve skupo, što budem mogla to ću kupit, što ne, ne", rekla je Marija iz Zagreba.

Priprema za Uskrs u punom je jeku i na Pagu, gdje domaća sirana ima najveće stado ovaca na otoku. Pred blagdane najviše janjaca odlazi u restorane.

"Ima i rezervacija, ali potražnja je velika tako da se ne može ni rezervacijom osigurati da ćeš imat pašku janjetinu", rekao je Marko Bobić, uzgajivač.

Uzgoj nosi i probleme. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u samo dvije godine Hrvatska je izgubila više od 100 tisuća ovaca.

"Rast cijena je pratilo poskupljenja sijena i hrane za ovce, pa u postocima koliko smo u povećanju s nabavnom cijenom, toliko smo i s cijenom janjetine morali ići na gore", rekao je uzgajivač Tomislav Vidas.