Čije ćemo šunke jesti za Uskrs? Hrvatskih gotovo da neće biti

Posljednjih mjeseci na području Europske unije pojavio se višak svinjskoga mesa. Cijene su pale, a uvoz u Hrvatsku je porastao. Time je hrvatskim svinjogojcima, koji se još oporavljaju od posljedica afričke svinjske kuge, zadan novi udarac.

Kupce za svoje svinje teško pronalaze jer su police trgovina pune uvozne robe. Tako bi, čini se, nabava domaće uskrsne šunke mogla postati prava lutrija.

Otkupna cijena pala na razinu 'ispod svake računice'

Predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske Damir Jagić upozorava da su otkupne cijene dramatično pale.

– Trenutno cijena tovljenika bazira se od 1,25 do 1,3 eura po kilogramu žive vage. Kad to prevedemo, to je oko 10 kuna po kilogramu. A s druge strane, kila salate toliko košta, kaže Jagić za HRT.

Istodobno su troškovi proizvodnje snažno porasli. Ističe kako je cijena naše proizvodnje svedena je na razine od prije 30, 40 godina, dok su inputi otišli gore 200, 300 posto".

Uzgajivači bez novca, prekupci bez odgovornosti

Posao je procvjetao prekupcima i pojedinim vlasnicima klaonica i mesnica – svinje odvezu, dio plate, a po ostatak se više ne vrate. Uzgajivač iz Svetog Đurđa Ivan Premec opisuje svoje iskustvo.

– To je problem, 170 eura manje. Drugi put sam dao 11 komada, 303 kilograma, isto 3,5 eura i to je 320 eura. Na jedan, dva te opere, kaže Premec.

Ministarstvo: Cijene se počinju oporavljati

U Ministarstvu poljoprivrede poručuju da su svjesni teške situacije, ali tvrde da se stanje na tržištu počinje popravljati.

Državni tajnik Zdravko Tušek kaže: "Imali smo sedam, osam tjedana niske cijene i pad, međutim od prije nekoliko dana trendovi pokazuju da se cijena oporavlja na burzama, što daje određenu nadu da će se stvari normalizirati".

Hoće li za Uskrs biti domaće šunke?

Na pitanje čije ćemo šunke jesti za Uskrs, Jagić je bio izravan: "Hrvatske definitivno ne. Bit će to najvjerojatnije španjolske".

Zamjenik ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Krešimir Kuterovac upozorava da je riječ o širem problemu.

– Želimo poručiti cijelom hrvatskom društvu da je hrana pitanje nacionalne suverenosti. Zemlja koja ne kontrolira svoju proizvodnju i svoju hranu, ne kontrolira ni svoju sudbinu, ističe za HRT.

I bez trenutačnih poremećaja, Hrvatska domaćom proizvodnjom zadovoljava tek nešto više od 50 posto potreba za svinjetinom.