Cibalia o divljanju Torcide: "Stadioni nisu poligon za divljačke ispade"

Hajduk je u srijedu osigurao plasman u četvrtfinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon dramatične utakmice u Vinkovcima protiv Cibalije. Nakon što su regularni dio i dva produžetka završili bez pogodaka, Bijeli su bili uspješniji u izvođenju jedanaesteraca rezultatom 4:2.

Kod penala Cibalia je promašila nekoliko ključnih pokušaja – Toni Silić obranio je udarac Petra Mišića, dok je Sven Sopić poslao loptu pored gola. S druge strane, Almena je pokušao iznenaditi golmana Galića panenkom, ali bez uspjeha. Bio je to jedini promašaj igrača Hajduka, čime je momčad Gonzala Garcije osigurala mjesto u četvrtfinalu.

Neredi na tribinama

Utakmica nije prošla bez incidenata. Tijekom susreta došlo je do ozbiljnih nereda na tribinama, što je potvrdila Policijska uprava vukovarsko-srijemska. Na južnoj tribini, gdje se nalazila Torcida, zapaljeno je više baklji, a tri su pale na atletsku stazu. S istočne tribine ispaljeno je nekoliko raketa, od kojih su četiri završile među gledateljima.

Neredi su ostavili vidljive posljedice na stadionu – oštećen je veći broj stolaca na južnoj tribini, a na atletsku stazu izbačeni su zapaljeni navijački transparenti. Policija je sve događaje snimila, a protiv počinitelja bit će pokrenuta daljnja kriminalistička obrada.

Cibalia reagirala

Predsjednik Uprave HNK Cibalije, Damir Mustapić, oglasio se putem Facebooka, osuđujući svaki oblik nasilja i istaknuvši potrebu za sigurnijim navijačkim okruženjem. Njegovo priopćenje prenosi stav kluba o incidentima i daljnjim koracima koje će poduzeti.

"HNK Cibalia Vinkovci oštro osuđuje svaki oblik nasilja, pogotovo na sportskim terenima. Smatramo kako takvim postupcima nikako nije mjesto na stadionima koji moraju biti sigurni za sve posjetitelje.

Posebno osuđujemo ponašanje gostujućih navijača koji su uz uništavanje velikog broja stolica, ispalili niz pirotehničkih sredstava izravno među ljude na istočnoj tribini. Ugrozivši tako veliki broj gledatelja, među kojima i brojne obitelji s djecom smještene upravo na rubnim dijelovima tribine. Na svu sreću situacija je ovoga puta prošla bez žrtava.

Nogometni stadioni su isključivo poprišta sportske borbe. Nikako poligon za divljačke ispade, uništavanje klupske imovine i ugrožavanje ostalih gledatelja. Nećemo tolerirati da upravo takvi ispadi bacaju mrlju na jedan prekrasan ambijent jučerašnje utakmice", poručuje.