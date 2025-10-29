CIBALIA – HAJDUK 0-0: Mirne mreže na poluvremenu, Splićani imali nekoliko prilika koje nisu uspjeli iskoristiti

Hajduk danas s početkom od 15:30 igra protiv Cibalije u Vinkovcima u okviru osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a rezultat je na poluvremenu 0:0.

Suparnik je Bijelima momčad koja trenutačno drži sedmu poziciju Prve NL, a vodi ih trener Tomislav Čuljak. U posljednjoj prvenstvenoj utakmici odigrali su 2:2 s Hrvacama na domaćem terenu. Do ove faze natjecanja stigli su pobijedivši Vukovar s 1:0 u šesnaestini finala.

Hajduk je za vikend upisao petu uzastopnu pobjedu, svladali su Bijeli Goricu u gostima rezultatom 3:1 te zauzeli prvo mjesto SuperSport HNL. Bit će ovo ujedno i četvrto po redu gostovanje za momčad trenera Garcije. Podsjetimo, Hajduk je do osmine finala stigao nakon što je prethodno s 4:1 pobijedio Koprivnicu u gostima.

Trener Garcia u odnosu na prošli susret opet može računati na Pajazitija koji je gostovanje u Velikoj Gorici propustio zbog četiri žuta kartona.

Prije više do sedam godina Hajduk i Cibalia odigrali su posljednju službenu utakmicu. Vinkovački klub tada je bio član najvišeg ranga natjecanja, a Bijeli su u toj utakmici na Poljudu pobijedili s 4:0.

Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Stipe Brajković iz Šibenika i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti sudac je Nikola Vuković iz Osijeka. VAR sudac je Ivan Vučković iz Zagreba, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

U sedmoj je minuti prva zaprijetila Cibalija, Boban je stigao do lopte, ali Pajaziti je otklonio tu opasnost. Šest je minuta potom Pukštas pucao glavom nakon ubačaja, no Galić je obranio, izvadio je loptu ispod grede i odbio u korner. Mlačić je pucao nakon kornera, ali Galić je bio siguran.

U 15. je minuti Boban odigrao povratnu loptu za Kuzminskog koji je pucao s 15 metara, blokirao je Mlačić. Osam je minuta potom Almena izveo slobodni udarac, ali okliznuo se. Minutu kasnije Almena je ponovno šutirao nakon pokušaja Bambe, lopta je otišla daleko od okvira gola.

U 30. je minuti Bamba krasno prošao po lijevoj strani i prodao „tunel“, ali nije uspio konkretnije zaprijetiti. Tri je minute kasnije Kuminski s 20 metara nakon povratne lopte pucao malo preko gola. U 36. je minuti Karačić bio na dva metra od gola, Galić je obranio. Dvije je minute kasnije Kalik pucao nakon dobre lopte Karačića, ali preko gola. U 40. je minuti Kalik pucao nakon dodavanja Pukštasa, no nije najbolje zahvatio loptu. Četiri minute nakon zaiskrilo je između Kalika i Kuzminskog nakon prekršaja, Kalik je požutio, a s druge je strane požutio Stapić.

U jednominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo netaknutih mreža.

CIBALIA: Galić - Grujević, Stapić, Sopić, Rubić - Bubnjar, Kuzminski, Bosak, Boban - Pervan - Žabec

Klupa: Marijanović, Medo, Kelić, De Britto Ramos, Mišić, Brlek, Vukić, Meštović, Bošnjak

HAJDUK: Silić - Karačić, Mlačić, Gonzalez, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Bamba - Kalik

Klupa: Lučić, Hugo, Šego, Raçi, Melnjak, Krovinović, Brajković, Šarlija, Durdov