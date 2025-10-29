CIBALIA – HAJDUK 0-0: Domaći se junački bore, namučili su Hajduk, ide se u produžetke

Hajduk od 15:30 igra protiv Cibalije u Vinkovcima u okviru osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Suparnik je Bijelima momčad koja trenutačno drži sedmu poziciju Prve NL, a vodi ih trener Tomislav Čuljak. U posljednjoj prvenstvenoj utakmici odigrali su 2:2 s Hrvacama na domaćem terenu. Do ove faze natjecanja stigli su pobijedivši Vukovar s 1:0 u šesnaestini finala. Hajduk je za vikend upisao petu uzastopnu pobjedu, svladao je Goricu u gostima rezultatom 3:1 te zauzeli prvo mjesto SuperSport HNL. Bit će ovo ujedno i četvrto po redu gostovanje za momčad trenera Garcije. Podsjetimo, Hajduk je do osmine finala stigao nakon što je prethodno s 4:1 pobijedio Koprivnicu u gostima.

Trener Garcia u odnosu na prošli susret opet je mogao računati na Pajazitija koji je gostovanje u Velikoj Gorici propustio zbog četiri žuta kartona. Prije više do sedam godina Hajduk i Cibalia odigrali su posljednju službenu utakmicu. Vinkovački klub tada je bio član najvišeg ranga natjecanja, a Bijeli su u toj utakmici na Poljudu pobijedili s 4:0. Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić iz Benkovca, pomoćnici su mu Stipe Brajković iz Šibenika i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti sudac je Nikola Vuković iz Osijeka. VAR sudac je Ivan Vučković iz Zagreba, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

U sedmoj je minuti prva zaprijetila Cibalija, Boban je stigao do lopte, ali Pajaziti je otklonio tu opasnost. Šest je minuta potom Pukštas pucao glavom nakon ubačaja, no Galić je obranio, izvadio je loptu ispod grede i odbio u korner. Mlačić je pucao nakon kornera, ali Galić je bio siguran. U 15. je minuti Boban odigrao povratnu loptu za Kuzminskog koji je pucao s 15 metara, blokirao je Mlačić. Osam je minuta potom Almena izveo slobodni udarac, ali okliznuo se. Minutu kasnije Almena je ponovno šutirao nakon pokušaja Bambe, lopta je otišla daleko od okvira gola.

U 30. je minuti Bamba krasno prošao po lijevoj strani i prodao „tunel“, ali nije uspio konkretnije zaprijetiti. Tri je minute kasnije Kuminski s 20 metara nakon povratne lopte pucao malo preko gola. U 36. je minuti Karačić bio na dva metra od gola, Galić je obranio. Dvije je minute kasnije Kalik pucao nakon dobre lopte Karačića, ali preko gola. U 40. je minuti Kalik pucao nakon dodavanja Pukštasa, no nije najbolje zahvatio loptu. Četiri minute nakon zaiskrilo je između Kalika i Kuzminskog nakon prekršaja, Kalik je požutio, a s druge je strane požutio Stapić.

U jednominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo netaknutih mreža.

Bijeli su nešto agilnije ušli u nastavak utakmice. U 49. minuti Pajazitijev je snažan udarac blokiran i završio je kao korner za Almenu, ali na prvoj vratnici nije bilo nikoga. Rubić je u nastavku akcije požutio zbog starta na Karačiću, a hajdukovac je sam i izveo slobodnjak iz kojeg je zatresao vanjski dio Cibalijine mreže. U 57. minuti Kalik je pao u protivničkom kaznenom prostoru, ali suci su odmah odmahnuli rukom i igralo se dalje. U 59. minuti Cibalia je zabila nakon neviđene drame, ali Pervan je bio u nedopuštenoj poziciji. Time je akcija u kojoj su Silić i Hajdukova obrana dvaput spašavali mrežu pa samo ispratili sjajan udarac završila bez promjene rezultata. Uslijedile su izmjene kod Bijelih, Šego je zamijenio Kalika, a Krovinović Pajazitija, potom se i kod domaćih mijenjalo, Kuzminskog je zamijenio Vukić, a Rubića De Britto.

U 69. minuti Hrgović se odlično sjurio po lijevoj stranu i zaprijetio golmanu Galiću, koji je spretno obranio njegov udarac. U 73. minuti Pukštas je sjajno pokušao udarcem iz daljine, lopta je prošla malo pored desne vratnice. U 78. minuti Vukić je zaprijetio Hajduku, ali iz zaleđa. Igru je potom napustio Sigur, a zamijenio ga je Guillamon. Torcida je potom proslavila veliku obljetnicu uz pjesmu „Sretan nam rođendan“, a na terenu se i dalje vodila bespoštedna borba za promjenu 0:0 na semaforu. Bamba je zaradio žuti karton zbog povlačenja. Uskoro je i napustio igru, zamijenio ga je Durdov. U 87. minuti Krovinović je pokušao iz slobodna udarca, ali lopta je dugo padala pa su je igrači Cibalije raščistili.

Tri minute sudačke nadoknade počele su Torcidinim pirotehničkim prekidom. Igračima je pala radna temperatura, smislenijih akcija nije bilo, ide se u produžetke.

CIBALIA: Galić - Grujević, Stapić, Sopić, Rubić - Bubnjar, Kuzminski, Bosak, Boban - Pervan - Žabec

Klupa: Marijanović, Medo, Kelić, De Britto Ramos, Mišić, Brlek, Vukić, Meštović, Bošnjak

HAJDUK: Silić - Karačić, Mlačić, Gonzalez, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Bamba - Kalik

Klupa: Lučić, Hugo, Šego, Raçi, Melnjak, Krovinović, Brajković, Šarlija, Durdov