Chemsex – više od droge i seksa: Predavanje u Splitu otkriva sve o fenomenu koji pogađa mlade

Udruga za pomoć mladima Help poziva vas na predavanje Chemsex - više od droge i seksa. Radi se o fenomenu na sjecištu tema intime, zajednice, zdravlja i društvenih normi, a cilj je predavanja otvoriti prostor za razgovor o temi koja je sve prisutnija u javnozdravstvenim te društvenim raspravama.

Sudionici će imati priliku saznati što je chemsex, zašto se ljudi upuštaju u ovu praksu te kako prepoznati te spriječiti rizike. Isto tako, sudionici će čuti nešto o mogućnostima traženja pomoći. Uz to će se promišljati i o adekvatnom, podržavajućem odgovoru zajednice.

Predavanje će održati Paola Radovniković, predsjednica udruge Help i stručnjakinja za znanstvenu podršku istraživanju, inovacijama i strateškom predviđanju u Agenciji Europske unije za droge.

Događaj se održava u srijedu, 1.4. u prostoru LGBT centra Split (Ulica kralja Tomislava 8A) u 19 sati, a ulaz je slobodan.

Predavanje je dio aktivnosti projekta „Budi fin, budi in“, koji financiraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Iz udruge Help ističu kako ne zagovaraju uporabu ilegalnih supstanci već se zalažu za pružanje točnih, znanstveno utemeljenih i nepristranih informacija o psihoaktivnim tvarima, s ciljem smanjenja štete povezane s njihovom uporabom te promicanja javnog zdravlja.