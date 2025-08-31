Cheerleading klub Noa izborio plasman na Svjetsko klupsko prvenstvo 2026!

Cheerleading klub Noa iz Splita iza sebe ima sezonu za pamćenje. Nizom osvojenih medalja i vrhunskih nastupa, seniorke kluba potvrdile su status najboljih među hrvatskim timovima, a kruna svega stigla je početkom ljeta.

Na međunarodnom natjecanju Elite Stunt & Dance Championship, u Bottropu (Njemačka) Noa je osvojila 1. mjesto u kategoriji international pom i time osigurala plasman na Svjetsko klupsko prvenstvo – Worlds 2026., koje se svake godine održava u Orlandu (SAD).

U pobjedničkom timu nastupile su: Dora Parčina, Ana Parčina, Lucija Lučin, Zorana Barišić, Lara Treskavica, Dorotea Paladin, Petra Trogrlić, Rita Miletić, Leona Vulić, Tončica Zorčić, Marina Radić Filipović, Karla Gladina, Nika Marinović, Bruna Videka, Leona Prlić i Ela Jerković.

„Ponosne smo na naš plasman i nadamo se da ćemo jednog dana ostvariti rezultat poput Noinih Spalatina, koje su na istom natjecanju izborile plasman i u Americi postale svjetske viceprvakinje u pom plesu .“ poručile su seniorke Noe.

Orlando – pozornica najboljih timova svijeta

The Dance Worlds jedno je od najprestižnijih natjecanja u svijetu cheerleadinga i cheer plesa. Svake godine u Orlandu se okuplja više od 400 timova iz 25 zemalja. Samo oni koji su osvojili kvalifikacijski „bid“ imaju čast nastupiti na toj svjetskoj pozornici. Od 2007., kada je sudjelovalo pedesetak timova, Dance Worlds je izrastao u istinski festival vrhunskog sporta i strasti, gdje se natječu najbolji od najboljih u pom, hip hop i jazz plesnim disciplinama.

Pionirke na Svjetskim igrama

Sezonu je dodatno obilježio i povijesni nastup dviju seniorki Noe – Dorotee Paladin i Rite Miletić. One su postale prve sportašice Hrvatskog Cheerleading Saveza na Svjetskim igrama, gdje su nastupile u kategoriji pom doubles, te su završile na devetom mjestu. Njihov nastup u kolovozu 2025. u Chengduu (Kina) bio je pionirski i u svjetskim okvirima, jer se po prvi put u povijesti cheerleading predstavio u toj disciplini.

Preko 80 država sudjelovalo je u kvalifikacijama za World Games, a samo 11 najboljih pom parova na svijetu nastupilo je na Svjetskim igrama – Japan, Meksiko, SAD, Australija, Ekvador, Engleska, Ukrajina, Finska, Hrvatska i Kina.

„Biti prve koje su predstavljale Hrvatsku i Hrvatski Cheerleading Savez na Svjetskim igrama ogromna je čast i privilegija. Osjećale smo se kao dio povijesti našeg sporta.“ istaknule su Dorotea i Rita.

Djevojke su kroz sezonu nizale pobjede i na natjecanjima Europske cheer lige, u Estoniji, Mađarskoj, Srbiji i Češkoj.

Sezona za povijest

Cheerleading klub Noa može se s ponosom pohvaliti sezonom punom uspjeha – od dominacije na domaćim natjecanjima, preko sjajnih međunarodnih nastupa, do pionirskog ulaska i nastupa na Svjetskim igrama, te plasmana na The Dance Worlds 2026.

Svojim rezultatima seniorke Noe potvrdile su da hrvatski cheerleading ima što za reći na svjetskoj sceni. Sezona i igre su završene, a novi putevi otvoreni.