Charlotte Van Looy objavila provokativnu čestitku mužu Blanke Vlašić: "Želim ti još puno žena"

Belgijska influencerica Charlotte Van Looy izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju supruga Blanke Vlašić te mu javno čestitala rođendan izrazito provokativnom porukom.

Uz njegovu sliku Van Looy je napisala:

“Sretan rođendan, dušo.

Na još mnogo godina.

I žena.”

Upravo ta zadnja rečenica – “I žena” potaknula je lavinu komentara. Dok je dio pratitelja smatrao da je riječ o neslanoj šali, drugi su istaknuli da je poruka neprimjerena, pogotovo jer je riječ o javnoj osobi koja je u braku.

Objava se brzo proširila društvenim mrežama, a mnogi su se pitali što je Van Looy time željela poručiti: radi li se o unutarnjoj šali, provokaciji ili aluziji na nešto drugo.

