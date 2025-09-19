Četrdeset mladih čuvara prirode predano je istraživalo iznimne vrijednosti NP „Krka“

Završna konferencija Erasmus+ projekta „Podizanje ekološke osviještenosti kod mladih iz zaštićenih područja“, u potpunosti financiranog sredstvima Europske unije, održana od 15. do 19. rujna 2025. u Nacionalnom parku „Krka“, okupila je istinske zaljubljenike u prirodu i njihove voditelje.

Tema završne konferencije bila je predstavljanje rezultata dvogodišnjeg projekta. Mladi iz tri države koji aktivno sudjeluju u radu svojih zaštićenih područja upoznali su jedni druge, razmijenili znanja o prirodnim vrijednostima pojedinih nacionalnih parkova i dogovorili se o međusobnom umrežavanju. Program konferencije obuhvatio je i posebno osmišljene radionice u cilju interaktivnog učenja i međusobnog povezivanja mladih čuvara prirode. Tijekom pet dana detaljno su, uz stručno vodstvo, a zahvaljujući, među ostalim, pješačkim rutama i izletu elektrobrodom, upoznali sadržaje u Parku, od Eko kampusa „Krka“ do Skradinskog buka i Šibenika.

„Ovo je bilo nezaboravno iskustvo, upoznavanje s drugim mladim čuvarima prirode, druženje, istraživanje, zabavno učenje, i sve uz puno, puno smijeha. Vrlo smo ponosni što smo divote našeg kraja mogli pokazati mladima iz Latvije i Finske, koji su, malo je reći, bili oduševljeni. Posebno im se svidjela naša priroda, duge šetnje uz Krku, ali i naša tradicijska baština. Jedni druge naučili smo plesati tradicionalne plesove“, kazali su mladi čuvari prirode Nacionalnog parka „Krka“ i poručili: „Sretni smo što nas je Nacionalni park 'Krka' pozvao da budemo dio ovog programa i što smo prvi junior rangeri u Hrvatskoj. Nadamo se da će nas biti još više i da ćemo moći nastaviti program i kad budemo srednjoškolci. Radionice su fenomenalne, a druženje jedna divna pustolovina puna uspomena. Bolje razumijevanje prirode otvorilo je novo poglavlje u našim životima. Zahvalni smo našoj divnoj voditeljici i stvarno ponosni na našu grupu mladih čuvara prirode!“

Ciljevi projekta* ostvareni su, a realizirane su i sve projektne aktivnosti. Održana su tri studijska putovanja i radionice s mladima, proveden je likovni natječaj i osmišljen vizual projekta, napisan je priručnik za provođenje Junior Ranger programa s pripadajućom metodologijom, sklopljen je ugovor o suradnji s organizacijom Europarc Federation, uspostavljena je prva hrvatska Junior Ranger grupa mladih čuvara prirode, izrađen je hrvatski logotip u skladu s Europarcovim standardima, organizirana je završna konferencija, te su ispunjeni i svi zadani parametri vidljivosti projekta. Ipak, najvažniji rezultat projekta je to što će povezivanje s prirodom mladima omogućiti da budu bolji učenici, mudriji rendžeri i savjesniji zagovornici zaštite prirode u odrasloj dobi.

* Aktivnosti u sklopu projekta „Podizanje ekološke osviještenosti kod mladih iz zaštićenih područja“ (2023-3-LV02-KA210-YOU-000170610) provodit će se od 1. veljače 2024. do 31. siječnja 2026. Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000,00 eura, što u potpunosti financira Europska unija. Nositelj projekta je Ķemeru nacionālā parka fonds iz Latvije, a projektni partneri su Gaujas nacionālā parka fonds iz Latvije, Kehittämisyhdistys Sepra ry iz Finske i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“. Ciljevi su projekta informiranje mladih o klimatskim promjenama, jačanje njihove svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša, sudjelovanje mladih u dobi od trinaest do trideset godina u aktivnostima u sklopu projekta i razmjena njihovih iskustava preko zajedničkih platformi zaštićenih područja u zemljama koje su partneri u projektu, te razvoj sistema motivacije mladih za sudjelovanje u očuvanju okoliša, njihovo umrežavanje i razmjena ideja.