“Četniče, traktori još uvijek ne lete”: Novi verbalni sukob Bulja i srpskog ministra nakon teških uvreda i prijetnji

Novi verbalni sukob na relaciji Hrvatska – Srbija izazvao je veliku pozornost javnosti nakon što je sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj objavio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz oštru poruku.

U svojoj objavi Bulj je, između ostalog, iznio niz uvredljivih kvalifikacija na račun srbijanskog predsjednika, što je izazvalo brzu reakciju iz Beograda.

Srpski ministar zaprijetio Bulju

Srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić, gostujući u programu televizije Pink, odgovorio je na Buljeve izjave te mu uputio niz uvreda i prijetnji.

U svom istupu, između ostalog, zaprijetio je da bi ga fizički napao prilikom eventualnog dolaska u Hrvatsku, koristeći pritom izrazito oštru i neprimjerenu retoriku.

Bulj uzvratio: “Traktori još uvijek ne lete”

Na odgovor nije trebalo dugo čekati. Bulj se ponovno oglasio na društvenim mrežama, poručivši da je tek naknadno pogledao snimku izjave srpskog ministra.

“Imam poruku za ‘junačine nebeskog naroda’ i za Vučića i njegova ministra koji najavljuje dolazak da me ‘zadlani’”, napisao je Bulj.

U nastavku se osvrnuo i na Domovinski rat, istaknuvši da je sudjelovao u operaciji Oluja kao pripadnik 4. gardijske brigade.

“Iako se dobro sjećam Oluje ’95., moram priznati da nisam mogao spavati nakon odgledanog videa… Jer kad vidiš takvu ‘junačinu’ kako prijeti, stvarno te obuzme strah”, naveo je, uz ironičan ton.

Dodao je i da ga ne zanima tko je na vlasti u Srbiji, ali je poručio da bi eventualni novi sukob imao isti ishod.

“Jer traktori još uvijek ne lete”, zaključio je Bulj, uz poruku srpskom ministru da ga “čeka”.

Tenzije ponovno u fokusu

Ova razmjena teških riječi ponovno je otvorila pitanje političke retorike i odnosa između Hrvatske i Srbije, pri čemu su u javni prostor ponovno plasirane uvrede i prijetnje koje dodatno podižu tenzije.

Slučaj je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a ostaje za vidjeti hoće li se situacija smiriti ili dodatno eskalirati.