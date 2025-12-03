Četiri uređaja u kući koja tiho nabijaju ogroman račun za struju

Stari hladnjaci

Dilema treba li zadržati stari hladnjak ili ga zamijeniti novijim modelom često se svodi na financije. Ako vaš hladnjak ima više od petnaest godina, velika je vjerojatnost da troši previše struje. Stariji modeli hladnjaka mogu potrošiti i do tisuću kilovatsati godišnje. Osim toga, stariji uređaji često imaju lošiju izolaciju i istrošene kompresore. Energetski učinkoviti modeli, posebno oni s Energy Star oznakom, mogu značajno smanjiti potrošnju, prenosi N1.

Uređaji i punjači koji su stalno uključeni

Mnogi uređaji nastavljaju trošiti struju čak i kada su ugašeni. Ovaj skriveni gubitak energije poznat je kao fantomska ili “vampirska” potrošnja.

Na popisu “skrivenih potrošača” nalaze se televizori, gaming konzole, punjači za mobitel i laptop, kabelske kutije, streaming uređaji, ali i kuhinjski i kupaonski aparati poput mikrovalne, aparata za kavu, fenova i pegli za kosu. Preporučuju se pametni produžni kablovi koji se lako isključuju, kao i ručno isključivanje uređaja ili vađenje punjača iz utičnice kada se ne koriste. Na taj način automatski eliminirate nepotrebnu potrošnju.

Bojler

Nitko ne očekuje savjet da se odreknete toplih, ugodnih tuševa, ali podešavanje bojlera može značajno utjecati na račun. Bojleri koji su stalno uključeni i neprestano griju i održavaju vodu na zadanoj temperaturi, ako su podešeni da zagrijavaju veće količine vode i na višoj temperaturi, automatski troše više energije. Preporučuje se oko 49 stupnjeva Celzijusa, čime se smanjuje potrošnja energije.

Električni štednjaci i ugradbene pećnice

Iako se koriste povremeno, štednjaci i pećnice troše veliku količinu energije svaki put kada rade, posebno na višim temperaturama ili tijekom dugog pečenja. Stručnjaci za energetiku navode da pećnica prosječno troši između 2 i 2,5 kW na sat, što je primjetno više od većine drugih kuhinjskih uređaja. Potrošnja dodatno raste ako se pećnica često otvara tijekom pečenja ili ako nije dobro održavana. Jednostavne navike, poput korištenja ventilatorskog pečenja, pečenja na nižim temperaturama i pripreme više jela odjednom, mogu značajno smanjiti potrošnju struje, posebno u zimskim mjesecima kada se pećnica koristi češće.