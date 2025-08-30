Četiri prirodna načina da ublažite nadutost

Osjećaj napuhnutosti nakon obroka nije rijedak, no postoje jednostavne i prirodne metode koje mogu pomoći u smanjenju tegoba i poboljšanju rada probavnog sustava. Stručnjaci za gastroenterologiju, dr. Matthew Bechtold i dr. Melinda Ring, izdvojili su nekoliko korisnih savjeta koje je lako uklopiti u svakodnevni život.

1. Pokrenite tijelo

Redovita tjelesna aktivnost blagotvorno djeluje na probavu. Već i kratka šetnja od 15 minuta nakon obroka može potaknuti rad crijeva i smanjiti stvaranje plinova. Prema smjernicama američkog CDC-a, odraslima se preporučuje barem 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tjedno.

2. Promijenite prehrambene navike

Namirnice s niskim udjelom FODMAP-a mogu znatno ublažiti nadutost i druge probavne smetnje. U tu skupinu spadaju banane, masline, rikola, smeđa riža, bademi, jaja, piletina i govedina. Osim toga, savjetuje se smanjiti unos soli i gaziranih pića, a povećati unos vode jer ona olakšava pražnjenje crijeva.

3. Masaža trbuha

Neugodnosti poput zatvora ili napuhanog trbuha može ublažiti i jednostavna samo-masaža. Preporučuje se kružno masirati trbuh vrhovima prstiju, slijedeći put debelog crijeva: od donjeg desnog dijela trbuha prema gore, preko gornjeg dijela s desna na lijevo, pa niz lijevu stranu prema zdjelici.

4. Probiotici i biljni čajevi

Određeni probiotici mogu ublažiti simptome plinova i nadutosti, dok biljni napitci poput čaja od mente ili kamilice dodatno pomažu probavi. Ipak, liječnici upozoravaju da je najbolje prije uvođenja probiotika ili dodataka prehrani savjetovati se sa stručnjakom.